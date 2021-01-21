專找男童！性侵假釋犯再伸狼爪 9人受害最小年僅8歲

新北男子吳奕淳曾因性侵多名男童入監服刑，但假釋出獄後仍不知悔改，又對9名男童及少年伸狼爪，且多半是仗著壯碩體型硬上，經新北地檢署調查，今天被依加重強制性交、強制猥褻等罪起訴。

據了解，吳奕淳多年前曾因性侵數名男童被判刑12年，執行前還先進相關處所治療3年，2018年5月假釋出獄後，曾在台北中山區擔任養生館按摩師，但陸續有消息傳出他又在新北三峽地區再犯，不久便銷聲匿跡，最後是被檢警緝捕歸案。

檢警調查，吳男透過網路尋找犯案對象，共有9人被他誘騙進飯店旅館或其住處，且年齡都在16歲以下，最小的被害人年僅8歲。其中，除了1名14歲少年是合意性交之外，其他均是他仗著壯碩體型強迫硬上。

案發後，吳男承認與14歲少年合意性交，但否認其他男童和少年的指控，辯稱內容是小孩們胡謅，指「現在小孩都很兇，他們是故意串通好要報復我」。

檢方調查，全案除了男童及少年們的指述，另有證人目擊吳男多次帶不同的男童返家，也有男童事後向親友反映被侵害情事，而吳男也曾為了自己犯行求男童家長不要報警，最後未採信其說法，依犯案時間點不同，認定他涉犯加重強制性交、強制猥褻和加重強制性交未遂等14罪。