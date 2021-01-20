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性侵3歲男童還用塑膠袋裝精液滅證 惡男出獄再犯判10年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓男子曾因性侵遭判12年入獄，但他出監竟再犯，誘拐在賣場走失的3歲男童載到偏僻公園性侵，為滅證還將精液裝袋拿走，落網仍避重就輕，但男童向家人哭訴「不想吃啾啾」；法院認為，男童年幼若非親身經歷難具體說出遇害過程，依對未滿14歲之男子強制性交罪判陳10年，可上訴。

檢警調查，陳男去年5月16日下午到中壢某大賣場，發現1名3歲男童走丟，上前搭訕佯稱要帶他去找阿嬤，卻騎車一路載到大溪區偏僻的公園後性侵，陳擔心留下跡證，還用事前就準備好的塑膠袋，將自己射出的精液裝在裡面帶走。

陳得逞後就將男童丟包在現場，警方獲報隔日在新竹逮到人，當時法院以他嫌疑重大裁定收押；審理時，陳僅坦承誘拐男童到公園，並要對方替他口交，但矢口否認有用嘴含男童下體，還說自己只要男童替他口交，其他行為都沒有做，也沒有射精。

法院查，男童事後有和家人說「不想吃啾啾（指陰莖）」、「不喜歡、臭臭的」，還說當時自己有哭、會痛等語，可見陳男當時有違反他意願，另有賣場監視器畫面、家屬證詞等。

法院認為，男童年幼，剛開始探索世界，接觸事物有限，對於男女肢體、身體或性行為，遑論有何經驗可言，若非親身經歷印象深刻，難以想像可清楚表達該情節，加上刑事局鑑定，在男童下體採到的唾液，和陳的DNA相符，認定陳行為明確。

法院指出，陳男過去就曾對未滿14歲之男子強制性交、略誘，經判刑12年並入監，於2017年執行完畢出監，竟仍不知悔改再犯，構成累犯應加重其刑。

法院審酌，陳素行不佳，見男童孤身1人就誘騙拐走性侵，造成孩子身心難以抹滅的陰影，危害健全發展，犯後又否認，依對未滿14歲男子犯強制性交罪，累犯，判陳有期徒刑10年。

法院依對未滿14歲男子犯強制性交罪，累犯，判陳有期徒刑10年。圖／報系資料照
法院依對未滿14歲男子犯強制性交罪，累犯，判陳有期徒刑10年。圖／報系資料照

性侵 監視器

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