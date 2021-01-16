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已婚女腳痛到復健診所就醫遭脫褲猥褻 醫師判刑5個月

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

一名已婚女子去年因腳痛到新北市一間復健診所就醫，竟遭診所醫師張姓男子強脫內、外褲子露出臀部乘機猥褻，新北地院日前將張男依對受照護人利用機會猥褻罪判刑5個月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，一名30多歲已婚女子去年3月因因腳痛引發腿部、腰部不適，到新北市一間復健診所就診，診所負責人兼醫師的張姓男子在2樓診間，將門上鎖後，以檢查脊椎為由，要求女子趴躺於診療床上並褪下內褲和牛仔短褲，女子因感遲疑，僅將褲頭略為拉低，張男竟自行動手將女子內、外褲拉到臀部下方，裸露出臀部後，徒手食指及拇指來回按壓、撫摸臀部，女子心中驚疑但未敢當場阻止。

張男替女子拉上褲子後，再要求仰躺在診療床上，並以示範復健動作為由，要其以雙手抱膝做屈膝動作，張男以左手壓住女子抱膝雙手，右手扶撐其臀部下緣並順勢向上推移，以右手手掌隔著其內、外褲撫貼女子私處，乘機猥褻得逞，女子驚覺遭猥褻，立即蹬開雙腳，致張男整個人往後，未生氣還對著女子露出一臉笑意，但被害女子考量診間內只有她與醫師二人，仍壓抑情緒未當場發飆。

被害女子就診返家後，向丈大哭訴遭醫師猥褻，隔天由丈夫陪同到警局報案，指控復健診所張姓醫師惡行。

張男到案後否認犯行，辯稱當時為確定是否有腫瘤、動或靜脈瘤、關節急性血流增加或肌腱發炎等症狀，以超音波儀器輔助，才會動手協助脫拉女子褲子，並於超音波儀器探頭塗抹介質凝膠，以儀器檢查患者腰部至尾椎部位，並一邊以手揉壓捏尋找痛點，張男還說，當天診察時間只有短短5分鐘，絕無乘機猥褻之意。

但檢警調閱診所內監視器畫面，女子在診間內停留時間長達40分鐘，且曾生產過的被害女子證稱，懷孕期間曾接受過超音波檢查，醫師會先對皮膚塗抹介質，再以儀器探頭施壓檢查，但張男根本沒有做此動作。

張男雖在病歷上有註明為女子進行超音波檢查，但被害女子堅稱沒有，且病歷為張男看診後繕打，且檢警調閱診所的女子復健治療紀錄卡右上方，有「陪同看診、助手」之鉛筆註記，顯然不實，法院認為，張男出庭辯稱僅是醫病溝通不足之誤會，為卸責之詞，不足採信，日前將張男依對受照護人利用機會猥褻罪判刑5個月，得易科罰金15萬元，仍可上訴。

已婚女子因腳痛到復健診所就醫，竟遭診所醫師張姓男子脫褲乘機猥褻，新北地院日前依對受照護人利用機會猥褻罪判刑5個月 。示意圖／Ingimage
已婚女子因腳痛到復健診所就醫，竟遭診所醫師張姓男子脫褲乘機猥褻，新北地院日前依對受照護人利用機會猥褻罪判刑5個月 。示意圖／Ingimage

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