男半夜在窗口亮燈裸露打手槍 對面公寓女鄰居錄影蒐證

台中市民古姓男子去年6月間深夜，見對面公寓女鄰居小美在晾曬衣物，即在3樓的樓梯處口亮燈後，裸露下體自慰，被害人小美持手機拍攝蒐證報警，小美證稱「他一直看著我，我可以清楚看到被告的臉，看得到他抓著他的下體晃動」， 台中地院依公然猥褻罪將古男判處拘役50日，可易科罰金。

判決書指出，26歲的古男於去年年6月7日深夜，在台中市區某公寓3樓樓梯間窗口處，見小美正在對面公寓的3樓陽臺處晾曬衣物，他就將所著上衣往上翻至胸口處，露出腹部，下半身跨下及大腿處完全裸露。

古男站3樓樓梯間的樓梯上，讓對面公寓住戶可透過該樓梯間開啟之窗口看到他裸露身體，再以手握住下體前後搓弄自慰，公然為猥褻行為，女鄰居小美見狀隨即持手機加以攝影存證，並報警處理。

小美證稱「當天深夜，我在住處陽台晾衣服時，看到對面3樓樓梯間燈光原本是打開的，後來燈光突然熄滅，然後又打開後，我就看到他在該樓梯間，下半身沒穿，並用嘴巴咬住上衣，對著我做自慰的猥褻動作，他一直看著我，我可以清楚看到他的臉，我看得到他抓著他的下體晃動」。

「我叫家人遞手機給我錄影，我將手機直接放在鐵窗平臺上，手機就可以立著並攝影，我架好錄影之後，就繼續冷靜地晾衣服。因為已經發生過很多次，這次我看到他在對面的樓梯間，約6 到8分鐘」。

古男否認公然猥褻犯行。辯稱「我沒有做猥褻的動作，我當時在該處玩手機、看影片，我裸露下半身是在抓癢，我當時下半身有穿褲子，但是我把褲子脫到大腿處，連內褲也脫下來，但我沒有要給人家看，我有用手摸我的陰莖，但沒有用手套住下體前後晃動」。法官勘驗錄影畫面後，認古男狡辯。