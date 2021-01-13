媽在女兒房內發現摩鐵礦泉水 一查發現幼女與3男嘿咻

台中市民邱男、賴男、黃男2年前透過交友軟體，認識未成年少女小蘋，先後與小蘋發生性關係，少女媽媽發現女兒房間內有摩鐵的礦泉水，詢問女兒後報警處理，台中高分院依妨害性自主罪將邱判刑7月、猥褻罪判3月；依妨害性自主罪判賴6月，猥褻3次判10月；依妨害性自主罪判黃男5月。

判決書指出，邱男於2018年7月間，透過tatk匿名隨機聊天交友APP認識快滿14歲的少女小蘋，同月間在公園猥褻小蘋，又騎機車載她到旅館，先後2次發生性關係。

同年8月間，賴姓男子也透過tatk匿名隨機聊天交友APP認識小蘋，他駕車載少女到中市龍井交流道附近某處空地，猥褻少女得逞；又2度載少女至摩鐵泡澡猥褻；同年10月間，在摩鐵與少女發生性關係。

2018年12月間，黃男透過tatk匿名隨機聊天交友APP認識少女小蘋，同月9日下午，他駕車載少女至摩鐵，未違反少女的意願下，與少女發生性關係。

事後，小蘋的媽媽發現女兒房內遺留摩鐵礦泉水，經追問女兒並報警處理，警查出3男與未成年少女嘿咻，經檢察官起訴。