獨／性侵「七仙女」病危住加護病房 少龍獲准保外就醫

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／本報資料照

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城涉開道場修煉「仙女」性侵7名女子，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴，羈押7個月，他日前聲請保外就醫、稱已病危，法官仍裁定延押；徐今天病情出現變化，送進加護病房，台北地院重為裁定，准徐以300萬元保外就醫。

人在台北看守所羈押的徐浩城今天疑因寒流襲台，忽身體不適，被緊急送往新北市亞東紀念醫院就診，目前由醫師評估後，安排入住加護病房觀察生命跡象，徐的律師以「新事由」再次向法院聲請具保停押，獲法官裁准。

依相關流程，徐浩城方面的人士會前往台北地院辦保，由法院開出釋票給看守所，徐可以「見票放人」，不過，徐何時能離開看守所，要視病情發展決定。

台北地院「最新」裁定指出，徐浩城提出300萬元保證金後 ，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制出境、出海8月；另，徐不得對被害人、證人的身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤，除維持日常生活所必需外，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關的活動。

徐浩城被起訴後，法院第一次裁定徐羈押，當時裁定認為，徐利用信仰方式，長期灌輸信徒及被害人服從自己與輪迴、地獄間之關係等觀念；他涉強制猥褻被害人達6人、次數高達13次，涉強制性交未遂另有1名被害人，有羈押原因與必要，押期本到今天屆滿。

本月8日，法官提解徐浩城開庭，辯護人稱，徐被羈押7個月，健康越來越差，徐要洗腎，又心臟衰竭問題，且因心臟無法負荷，造成洗腎時間必須縮短，更導致血液中毒素無法清洗乾淨，上月底曾送醫急診，徐隨時可能休克，符合保外醫治條件。

不過，法官認為，徐浩城雖罹患高血壓、心臟病、尿毒症，每周需洗腎3次，也聲稱經北醫發出病危通知，不過，他到部立台北醫院洗腎，生命徵象穩定，心臟病部分到亞東醫院就診，可以戒護就醫、回診領藥獲得治療，不符保外醫治規定，日前一度駁回聲請案。