交往一個月被甩 他見前女友被性侵竟喊「大力一點」

新北一名林姓男子前年4月透過臉書交了一個13歲的女友，但不到一個月時間就被對方甩了。他的郭姓友人為了替他出氣，把女生騙到MTV包廂性侵，還打電話給向他邀功，而他不但沒有制止，反而叫郭男「繼續做」、「大力一點」，更叫郭男改打視訊電話讓他欣賞；新北地院偵辦此案，今依強制性交罪起訴林、郭2人。

起訴指出，林、郭2人均知女生就讀國中一年級，年僅13歲，但郭為了替林出氣，前年7月假借看電影把女生騙到西門町某MTV，一進到房間就打給林男，並開始上下其手。

過程中，13歲少女雖然表示不願，但郭沒有停止，還變本加厲，性侵得逞；林雖知少女遭遇，但他沒有制止，聽到郭休息，反而要郭男「繼續做」、「大力一點」，更要求開視訊。

案發後，林、郭2人自白犯行，加上驗傷單和少女指甲採集到郭的DNA，檢方認定確有性侵情事。

檢方認為，林雖然事前沒有與郭討論犯案，但他中途加入，甚至指示郭男「繼續做」、「不要停」和「大力一點」等語，而郭也承認自己是因為林的指示才繼續性侵，因此認定林也是性侵共犯。