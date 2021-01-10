國中少女蹺家用肉體換宿 軍人帶回家還拍性愛片被告

桃園1名14歲國中少女離家出走，先是和鄧姓網友回家發生性行為，1周後再由另名高姓軍人帶到住處，高除和她性交還拿手機拍下過程，因少女母親報失蹤，警方尋找多日發現少女下落才曝光，鄧、高均坦承但辯稱沒有違反她意願，檢方各依妨害性自主、兒少性剝削等罪嫌起訴2人。

檢警調查，少女去年10月24日離家出走，當晚就和鄧姓網友（18歲）相約見面，並帶她回住處，鄧明知對方年僅14歲，卻在同居期間和她2度發生性行為，雙方共處1周後少女才離開。

直到11月1日，少女又認識另1名當時在役的高姓軍人（21歲），並跟著他回住家過夜，高也清楚她還在唸國中，但仍克制不了自己性慾，2度和少女性交，第2次還在對方知情、同意的狀況下，用手機拍下雙方發生性行為的過程。

後來少女母親苦尋多日，報警找到小孩下落後，才驚覺她2度和男網友回家還發生關係；檢方訊時，鄧、高都坦承和少女性交，但表示雙方都是你情我願，沒有使用強暴或脅迫的行為。