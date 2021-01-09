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桃園熟女網交男子性交300次 控性侵偷拍要脅檢不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市39歲楊姓男子6年多前，透過網路結識1名熟女交往多年，該熟女去年控告楊男從93年間假借外出返家，強制性侵得逞，更偷偷拍攝性交及她胸部、下體，之後3年多以性交影片威脅她，總共性侵她300多次，楊男否認偷拍、辯稱你情我願，桃園地檢署發現防害秘密罪嫌告訴逾期，影片難論斷是該女，日前偵結楊男妨害性自主罪嫌不起訴處分，

34歲熟女指控，97年7月間，她經由網路認識楊男交往，之後與楊男外出，楊男假藉要她陪同去中壢住家，卻在房間內趁機脫她衣褲性侵1次得逞，不料楊男竟在房間偷偷錄影2人性交過程，拍下她的胸部、下體，之後到96年11月的3年多時間，多次以該影片提供她父母觀賞為由，讓她心生畏懼不敢反抗，楊男持續與她性交共計300多次。

楊男否認偷拍性交影片，辯稱影片人未露臉不知道是誰? 他供稱，2人認識交往為男女朋友，之後分手，該女隨後寫情書追求挽回，2人又復合，又因個性不合分手，分分合合多次，坦承2人在一起發生性行為，次數算不出來，但都是你情我願。

桃檢表示，女子控告楊男偷拍性交及身體影片，檢視影片中2人未露臉、身體部位無可資辨識特徵，妨害秘密罪嫌為告訴乃論要在犯罪6個月內告訴，女子知悉拍攝影片在93年間已逾6個月告訴期限，難認定楊男涉妨害秘密罪嫌。

檢方再檢視該女子寫給楊男的情書，均以「親愛的」、「最最最愛的老公」向楊男示愛，儘管該女辯稱自己病了，是為不讓自己想起是被性侵，該女的說法顯有違常理，難以斷論楊男的強制性交犯行，最後偵結楊男妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

桃園市楊男與前女友熱戀分手後遭女友控告性侵300多次、偷拍性交及身體部位，檢方偵結楊男妨害性自主罪嫌不起訴處分。示意圖／ingimage
桃園市楊男與前女友熱戀分手後遭女友控告性侵300多次、偷拍性交及身體部位，檢方偵結楊男妨害性自主罪嫌不起訴處分。示意圖／ingimage

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