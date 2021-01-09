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高中少女在電影院包廂遭網友性侵 還說「我會輕一點」
詹姓男子帶17歲少女小潔（化名）至中市某電影院，在電影院包廂內指侵被害人，欲進一步，向少女說「真的不要？我會輕一點」，被害人予以拒絕，向電影院員工求救，小潔告訴學校教官報警處理，台中地院依強制性交罪將他判刑4年2月。可上訴二審。
判決書指出，詹男與少女小潔為為網友關係，2019年10月21日上午，2人相約觀賞電影，在台中火車站附近會合後，同往電影院，他在包廂內，未經她同意，撫摸她的胸部，舔吻她左邊乳頭。
詹將右手伸入小潔外褲及內褲內撫摸她的下體，少女不願與他發生關係，故將雙腿夾緊，他仍將手指插入她下體，一邊對她說「你真的很可愛」，以此方式性侵得逞。他又以右手掐住小潔下顎，左手托住她後腦，脅迫少女為他口交。
詹從隨身包包內取出保險套，被害人見狀開口表示「我不要」，他回以「真的不要？我會輕一點」，被害人表示再度拒絕後，詹始停手，2人各自穿回衣物。
小潔藉機要去裝水、上廁所而離開包廂，趁機向電影院員工求救，員工見狀讓她待在櫃臺，並進入包廂取出她的包包，讓她離去。經被害人轉知學校教官，並前往醫院驗傷並報案後，報警處理。
合議庭審酌，詹男為滿足一己性慾，造成少女身體、心理上終生難以磨滅之恐懼與傷害，所為嚴重影響被害人身心健康及人格發展，且詹男犯後未能與被害人達成調解，予以判刑。
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