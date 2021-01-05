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保三員警遭陸女友控性侵不起訴 他認了偷查婚姻狀態

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

保三總隊戴姓員警，遭中國大陸籍前女友指控恐嚇、性侵，高雄地檢署不起訴，但認定他涉偷查戶役政資料，緩起訴處分。示意圖／Ingimage
保三總隊戴姓員警，遭中國大陸籍前女友指控恐嚇、性侵，高雄地檢署不起訴，但認定他涉偷查戶役政資料，緩起訴處分。示意圖／Ingimage
保三總隊戴姓員警遭控懷疑中國大陸籍前女友返鄉去前夫家掃墓，涉傳摔碗盤照片恐嚇，前年5月更呼巴掌、強逼口交，半年後兩人出遊又強押飯店床上性侵。高雄地檢署認為女子當下未驗傷，也缺乏其他事證，將戴不起訴；但戴涉以戶役政系統查她有無婚姻，依違反個資法，處緩起訴1年。

陸籍女子提告指出，與任職保三總隊二大隊一中隊的戴姓男子曾交往，但2019年3月間，戴為了查明她婚姻狀態，竟委託擁有能查詢戶籍資料帳號、密碼的同事，以偵辦販毒集團案名義，登入戶役政電子閘門系統，輸入她前夫的身分證、姓名等資料，得知她婚姻狀況。

陸籍女子指控，2019年3月底時，戴姓男子以為她回中國大陸是去前夫家掃墓，竟用LINE傳了摔破盤子的照片，恐嚇要對小孩不利、讓他名聲臭掉；同年5月30日凌晨，戴在家裡怒賞她巴掌、逼口交，同年11月3日兩人到台東旅遊，戴在飯店房間押她到床上，強制性交得逞。

戴姓男子應訊供稱，確實有吵架、傳摔碗盤的照片，但沒有恐嚇她，且前年5月沒有發生性行為，「如果有發生這種事，她不會繼續跟我交往，也可以去報案」，戴還說，前年11月去台東住飯店吵架，但沒強脫她衣服，反而是被她踢、打。

檢方認為，陸籍女子承認因覺得當時是情侶，所以遭性侵後都沒去驗傷或報警，也沒留存恐嚇的訊息，可見除了她的指控外，缺乏其他事證，加上如果戴姓男子曾恐嚇、逼口交，女子怎可能和他再一起去台東玩而被性侵、甚至直到2020年1月才報案？由於陸女偵查中撤告，檢方恐屬雙方交往的誤會、齟齬，將全案不起訴。

至於偷查戶役政資料，檢方認為戴姓男子認罪，依違反個資法等罪嫌處緩起訴1年，條件為立悔過書、繳1萬元給國庫。

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