罰不怕！強制猥褻3女服刑出獄後 他又性騷擾4少女

未婚的盧姓男子因多次強制猥褻罪被判刑5年6月，前年11月間出獄後，又在文具店、超商、圖書館等處，涉嫌以下體碰觸女子臀部、摸大腿，性騷擾4女，經被害人報警查獲，盧嫌坦承犯行，台中地檢署今天依違反性騷擾防治法起訴盧男。

無業、未婚的盧男（32歲），曾多次強制猥褻犯行，被判刑1年8月、7月、3年6月，定應執行刑為5年6月確定，於2019年11月1日縮短刑期執行完畢出獄，又於去年5月5日至7月21日犯下4件性騷案，檢方查出盧男在監期間接受心理治療，沒想到未能克制性衝動，再度犯案，予以起訴。

起訴書指出，去年6月2日下午，盧男在台中市霧峰區文具店，見女子在該店購物，即假藉是攝影師想找模特兒，要求比一下身高為由，自女子背後以手抓住她的肩膀，以下體碰觸被害人臀部，被害人受到驚嚇離開並報警。

同日傍晚，盧男在霧峰區某超商內，見15歲少女年幼可欺，往前靠近少女，以左手觸摸少女右大腿，隨後離開現場，經少女告訴父親後報警處理。

盧男去年7月21日上午，在霧峰區某圖書館內，見13歲少女在館內讀書，即自稱是大在作男女柔軟度專題，要求少女配合協助測量，與少女前往兒童閱覽區，要求少女趴著作測量姿勢，盧即以腳跨過少女腳後，以手摸少女大腿，並掀開少女上衣觸摸腰部。

被害少女感覺不舒服及噁心，即表示不願配合測量離開，至2樓自習室外哭泣以電話告知友人，經少女媽媽陪同報警處理。