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小號演奏家曾猥褻少女 這次性侵女性朋友遭判刑3年2月
小號演奏家鄭鍇2019年間帶著酒醉的女性朋友投宿旅店，原本打算乘機性交但過程中女方痛醒大呼不要，鄭遭拒絕後仍執意性交得逞。士林地院日前審結，依照強制性交罪判處3年2月徒刑，因曾摸胸猥褻少女獲緩刑，這次不再給予緩刑機會。
判決指出，2019年5月1日晚間，和被害女子、其他友人，先後在中山區碧海山莊、松山區星聚點復興店等處飲酒聚會，隔天凌晨2時許，陪同女方搭計程車離開，見到女方酒醉不省人事，直接帶人入住南京西路一家旅店，在房間內以生殖器插入陰道方式性侵，過程中女方痛醒，伸手推鄭表示「不要」，但鄭不顧女方拒絕反對，強行以生殖器插入陰道強制性交。
合議庭審酌，鄭和被害女子是普通朋友關係，卻犯強制性交，造成被害女子身心不可磨滅創傷，全案在起訴前被害女子因故身亡，事後鄭和家屬以100萬元達成調解。
由於鄭在2013年間，曾對旗下教學的13歲少女猥褻，從背後撩起內衣，伸出雙手包覆少女胸部猥褻，直到少女喊「好了吧？」才罷手，犯了對未滿14歲女子猥褻罪，遭台北地院判處6月徒刑，緩刑3年。
合議庭考量，鄭曾因妨害性自主件判決確定，且曾給予緩刑機會，但未記取教訓，僅為一己私慾再犯，趁被害人酒醉帶到旅店，又在被害人警醒拒絕強行性交，惡性重大，難認情堪憫恕，無從緩刑。可上訴。
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