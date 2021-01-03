少女誤信網路狼友性侵不起訴 狼友誘使猥褻遭檢起訴

桃園市少女與網識狼友MTV包廂看電影遭性侵，少女事後還幫忙口交、未求 救，偵結妨害性自主罪嫌不起訴，但誘使猥褻行為起訴。示意圖／ingimage

桃園市19歲傅姓男子在Line群組結識17歲少女，去年2月間相約桃園區一家MTV包廂看電影，少女只同意撫摸身體，未料傅男強制性交得逞，少女提告，傅男辯稱少女同意「試試看」發生性行為，檢察官以事後少女還幫忙口交、難認傅犯行，桃園地檢署偵結傅男涉妨害性自主罪嫌不起訴處分，另涉引誘使涉少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌提起公訴。

少女控訴，與傅男透過Line網路結識，去年2月19日下午相約前往桃園區一家MTV包廂看電影，講好她只同意撫摸身體、但不性交，傅卻在包廂內不顧她反對，竟趁機強制性交得逞，她當時心想電影結束就離開，但因傅拜託她幫忙口交，她才答應，2天後驗傷提告傅強制性侵。

傅男辯稱，他與少女事先約好到包廂發生性行為，少女要求指交因喊停下，他改問少女「可否進去」，少女同意「試試看」，因而發生性行為，之後在少女喊痛停止，才改由少女用手幫忙解決，他未違反少女意願。

桃檢表示，少女遭傅男強制性交，卻仍與傅單獨在包廂看完電影，事後還幫傅口交，離開看見櫃檯人員亦未求救，有違常情，少女在案發後2天驗傷採證提告，該店監視器過時未保存，傅男坦承與少女發生性行為，並稱未違反少女意願，難以認傅罪嫌相繩，偵結妨害性自主罪嫌不起訴，但涉引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌提起公訴。