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演員當雞頭推少女性交易 法院重判刑4年10月

聯合報 / 記者林保光／即時報導

曾自稱演員的黃少華在高雄市成立經紀公司，2019年容留2名離家少女，指使手下載去應召站從事色情工作，高雄地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，重判4年10月徒刑，併科罰金10萬元。

41歲的黃少華曾在部落格，張貼與陳小春、吳宗憲等藝人合照的照片，宣稱演過「康熙大帝」、「變色的青春」等戲劇，但當時許多藝人表示，沒聽過黃少華這號人物。

據了解，黃少華10年前在高雄成立娛樂公司，以召募臨時演員名義詐財，又自稱是現在統促黨總裁「白狼」張安樂的小舅子，以竹聯幫「東堂」名號吸收成員，經高雄市警方提報治平對象被捕，涉詐欺、妨害自由、恐嚇取財、偽造文書分別判刑，因數罪併罰，後高雄地方法院裁定執行5年11月徒刑，2015年假釋出獄。

判決指出，2019年黃在高雄設經紀公司，要郭姓、鄭姓2男子上社群網站，引誘少女到高雄，到應召站賺錢，郭、鄭2人到台中載下1名少女後，輪流帶少女應召，1個月後又把這少女的朋友也載到高雄賺皮肉錢，後來少女的家人報警，台中警方才救出2少女。但他在法院審理時，辯稱只介紹女子去「坐檯純聊天」，不知道2少女從事性交易

合議庭認為黃不以正當工作賺錢，為圖私利，反命手下聽從他指揮，媒介女子至應召站，與男客性交易，嚴重扭曲少女的價值觀，並對少女身心造成長遠負面影響，惡性及責任最重，對他從重量刑。

黃少華（左二）10年前曾被高雄市刑大逮捕。記者林保光／翻攝
黃少華（左二）10年前曾被高雄市刑大逮捕。記者林保光／翻攝

應召站 性交易

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