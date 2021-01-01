她拒絕與恐怖網友嘿咻 遭掐頸、踹肚、抓頭撞還是失身

陳男前年結識女網友小蘋（化名），強行載她到摩鐵，欲加以性侵時，小蘋大力反抗，遭陳以腳猛踹她的肚子，用手掐脖子、抓頭撞階梯，還恐嚇「一定讓妳死」，性侵被害人得逞，洋洋得意稱「已經幹到妳」，台中高分院依強制性交罪將他判刑4年；另依強制罪判刑3月。可上訴。

判決書指出，陳男於2019年6月8日透過交友軟體認識小蘋，同月12 日凌晨在「SKOUT」與她聊天時，邀她在南投縣埔里鎮見面，遂駕車搭載小蘋，以泡溫泉為由，於同日凌晨2 時，載她至某汽車旅館房間後，她表示該處不是溫泉，他表示泡澡就是溫泉，詢問要不要一起泡，她拒絕。

陳詢問是否可抱著她睡覺，小蘋拒絕，他改口要幫她按摩，小蘋表示不喜歡按摩，他突然暴怒，先把她的臉壓在床單上，要求她脫掉全部衣物，小蘋將內褲以外之衣物脫掉，進入廁所，發現廁所裡面沒有電話可供求救，她上完廁所，再假意沖澡，並將頭髮沖濕，以拖延時間。

接著，陳舉起拳頭脅迫小蘋將內褲脫掉，走出浴室，小蘋仍以吹頭髮、喝飲料為由，拖延時間，引致他不耐，恫稱「一定要讓妳死」，強力把廁所的門扳開，再用腳踹她肚子3、4下，用手掐她脖子，又將她拖到床上，將她壓制在床上，舔她胸部、大腿內側及陰部，被害人大力反抗，致他無法順利性侵，且因氣憤導致無法勃起，脅迫她為他口交。

被害人因恐遭性侵，未認真幫其手淫，他向她嚇稱「要讓妳死在這裡」等語，她心生恐懼，立即逃下床，往樓下跑，跑到樓梯中間，遭陳抓住，並以身體將她壓在樓梯中間，被害人不斷反抗，陳即用拳頭毆打她頭部數下，抓她頭部撞階梯，以腳踹她肚子，且以手指性侵被害人得逞後，向她表示經幹到妳了」。

小蘋不斷掙扎，乘機搶走市內電話，但不知如何撥給櫃檯，陳試圖跟她搶電話，並請她不要打電話，她不從，陳直接衝過去撞倒她，拿走電話，被害人感覺虛弱無力，無法起身，且因頭暈而嘔吐，吐完之後表示欲叫救護車，乃由陳抱她下樓，趁櫃檯職員請陳繳還房卡時，使盡全力開門下車，請櫃檯員代為叫救護車，由救護車送醫治療並驗傷。

被害人受有左眉撕裂傷、鼻部挫瘀傷併鼻骨閉鎖性骨折、左側耳部挫瘀傷、頸部挫傷、前側胸壁挫傷、下背部挫傷、右側上肢挫瘀傷、左側上臂擦挫傷、左側肘部撕裂傷3.5 公分、左側腕部撕裂傷1 公分、雙側膝部挫瘀傷、右側小腿挫瘀傷、右側足部挫瘀傷、下體泛紅無明顯傷痕等傷害。經被害人報警處理。