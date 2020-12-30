西門町舉牌徵炮友遭函辦 警：有引誘他人性交的暗示

西門町商圈近日頻頻有人舉厚紙板徵友，今午又出現兩名女子舉牌「徵炮友」，並提及徵友條件「13cm以上、乾淨溫柔」，其身分遭起底是網紅及女優，警方因認為2女行為有引誘他人性交的暗示，有觸法之虞，下午將2女及3名同行友人帶返警局，詢後將依妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌送辦。

警方調查，綽號「黎兒」的28歲陳姓女子及綽號「橫綱凱咪」的32歲陳姓女網紅，為炒作某成人情色平台知名度，今天下午1時許到西門町商圈內舉牌。黎兒持紙板「徵炮友」，提及「13cm以上、乾淨溫柔」，並留下LINE QR code供人加入，橫綱凱咪則持紙板，寫著「幫她徵炮友」。

警方認為，2人在青少年經常駐足的西門町內舉牌，依據社會一般通念及經驗法則，其內容有引誘他人性交的暗示，故將2人及同行的2男1女帶返警局，詢後將依妨害風化、兒少性剝削防制條例等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方表示，因西門町商圈人潮眾多且有青少年聚集，警方將利用校園法治教育巡迴宣導及社群網路等管道加強宣導，以避免青少年模仿，另由無毒校園警力持續至西門町商圈加強巡守，呼籲民眾相關行為可能觸法，切勿模仿學習。

日前綽號「倪安」的女子聲稱「因為不想一個人過聖誕節」，12月中旬帶著寫有「徵男友」的厚紙板，在西門町商區徒步區內坐地徵友。近日另名女子同樣出現在西門町商圈及信義威秀香堤大道，手持寫有「求找乾爹」字樣的紙板坐在地上，還提及「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」；事後女子於今晚7時許在臉書上發文，坦言此舉是為了替生技產品作業配。

昨天下午西門町商圈再度有民眾發現，一名黃髮年輕男子拿著紙板坐在地上，紙板上寫著「求找乾媽（御姐）」「不用有錢，陪我打遊戲就好，不能早睡，要打到我想睡為止」，並附上LINE ID供人加入好友。