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恐怖情人持牛排刀闖屋性侵女友 又傳分屍等訊息騷擾4月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

恐怖情人黃姓男子去年涉嫌持牛排刀至女友家，劃破衣物性侵女友，女方害怕聲請保護令後，黃又涉嫌違反保護令堵人，並傳遞多起分屍案新聞連結和訊息「我要妳的人頭、就算死我也要找妳」，騷擾長達4個月。士林地檢署日前偵結，依照攜帶凶器侵入住宅強制性交等5罪起訴。

起訴指出，黃2019年8月6日，早上持牛排刀埋伏在女方淡水區的租屋處，趁女方出門上班時侵入住宅，持刀劃破連身衣物，強暴脅迫口交，又把生殖器插入陰道，強制性交等逞。

黃在同年9月間，傳訊息給女方「我真的愛妳愛到瘋狂...離開這去地府報到我會在妳家門口喝藥物離開」、「本人將懸賞20萬找你本人還有你目前住的地方」

女方因黃的行為心生畏懼，向法院聲請保護令，士林地院核發有效期間1年的通常保護令，但黃仍然傳訊息恐嚇「我生活過不下去沒錢了要犯案了，我會去找妳的妳注意喔」，甚至傳送江子翠分屍案、五股箱屍案、華山分屍案、提分手遭綑綁性侵等新聞連結。

黃見女方未回訊息，同年11月4日至女方上班地點堵人，抓頭髮想動手掐頸，經女方報後，黃違反保護令遭判處拘役15日，事後黃又繼續傳恐嚇訊息「你不出來談事情會越來越大」「我會用我的命換妳家人」。

黃男恐怖行為沒收斂，又涉嫌在同年11月14日，侵入女方位在新竹住處車庫，遭判處拘役40日，又傳「我要妳的人頭」「就算死我也照找妳」等訊息。

檢察官認定，黃涉犯攜帶凶器侵入住宅強制性交罪，及1個恐嚇罪3個違反保護令罪，共計5罪提起公訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

分屍案 恐嚇 性侵

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