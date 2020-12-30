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桃園19歲男和國中少女嘿咻懷孕 讓她14歲就當小媽媽

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子和唸國中的女友交往，自認她年滿14歲，不顧對方仍未成年，竟在她同意下帶回家2度發生性行為，結果少女因此懷孕生下1名男嬰，家屬報警對林提告；檢方認為，林涉犯對14歲上未滿16女子性交罪嫌，考量他已取得少女及其母親原諒，一同扶養小孩，予以緩起訴處分。

檢警調查，林男（19歲）和少女交往多時，明知她仍在唸國中，去年2月17日、3月5日，在不違反她意願下分別發生2次性行為，結果少女因此懷孕，今年2月就生下1名男嬰，因最終無法隱瞞，家屬得知後報警對林男提告。

檢方訊時，林坦承不諱，表示和對方是男友朋友，雙方發生關係是你情我願，沒有強迫少女，另有家人、校方老師證詞，以及相關性侵通報紀錄等，認定林男犯嫌明確。

檢方查，少女案發時年僅13歲，而她雖供稱和林男說過實際年齡，但是是講「虛歲」14歲，而且當時也僅差2個月就滿14歲，因此林辯稱對方稱14、15歲，不知她當時未滿14歲等，並非完全沒有依據。

檢方認為，本件無其他證據證明，林男和少女性交時，主觀上知道她未滿14歲，應僅認為是14歲以上未滿16歲女子，涉犯對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌。

不過檢方考量，林男犯後坦承、態度良好，也已經取得少女母親的原諒，並和少女一同扶養小孩，認為經過這次司法偵查程序，應有所緊惕，予以緩起訴處分，並命他向公庫支付1萬元。

林男和當時才13歲的女友性交，隔年少女14歲時就生下1名男嬰。示意圖／ingimage
林男和當時才13歲的女友性交，隔年少女14歲時就生下1名男嬰。示意圖／ingimage

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