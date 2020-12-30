聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義女服務生指控男客尾隨性侵 這畫面還他清白無罪

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

黃姓男子前年12月到嘉義縣中埔鄉一處歌友會消費，遭女服務生指控尾隨入廁所內性侵，嘉義地院調閱監視器畫面，發現女服務生從廁所返回歌友會後，仍如常的與客人敬酒，甚至搭黃男肩膀，且下體未檢出男性精子或染色體，判決黃男無罪。

女服務生指控，黃姓男子當時尾隨她走入市場內公廁，她上完廁所出來後，發現黃男在外頭，竟將她強行推入廁所內，喝令她把衣服褲子脫掉，並將她壓向牆壁，咬她乳頭並強制性侵得逞，後來告訴黃男「廁所很髒，要的話我們去汽車旅館」才成功脫身，原本想說她年紀太大算了，後來因頸椎和下體劇痛才去驗傷報案。

黃男辯稱，否認性侵女服務生，當時是女服務生在公廁內拉他的手去碰下體，他才摸了女服務生約1到2秒，雙方也親吻，但因為很累、沒辦法做。

法院審酌，女服務生警詢時聲稱被性侵，後來偵訊時又說黃男因緊張而無法勃起，說詞反覆，且調閱監視器畫面，發現女子返回歌友會後，仍如常的與客人打招呼、拿酒杯陪酒，也搭黃男肩膀，且在場客人還有現職警察，女子卻都沒有馬上反映。

法官認為，女服務生案發3天後才去驗傷，沒有檢出男性精子細胞或染色體，且陰道為舊裂傷，且女子拿出醫囑證明頸椎遭黃男壓制而疼痛，但在案發前6個月她就已感覺疼痛就醫，都不足認定是黃男所為。

檢方去年已不起訴處分，但女服務生聲請交付審判，法官認為，沒有其他積極證據，基於「罪證有疑，唯利被告」原則，諭知無罪。

嘉義地方法院判決黃姓男子無罪。本報資料照片
嘉義地方法院判決黃姓男子無罪。本報資料照片

性侵 監視器

延伸閱讀

嘉義蘭潭淨水場擴建工程完工 日增供水3萬噸

騎車「剪線」再趁亂抓摸女胸部下體 新竹男遭判刑10月

掰「除嬰靈」騙女同事裸身畫符、性侵 高院維持7年刑

已婚診所主任下藥性侵女會計 「有體液」 129萬賠定了

相關新聞

圖書館露鳥俠有悔意又曾捐款公益 法院判拘役20天

彰化縣員林市圖書館今年7月出現「露鳥俠」，自慰後射在一名女性市民的腳上，不但當時引起騷動，相關訊息還被PO網，警方傳喚訊...

嘉義女服務生指控男客尾隨性侵 這畫面還他清白無罪

黃姓男子前年12月到嘉義縣中埔鄉一處歌友會消費，遭女服務生指控尾隨入廁所內性侵，嘉義地院調閱監視器畫面，發現女服務生從廁...

他收留同鄉女兒11天「每天強制做1次」 依強制性交罪起訴

林姓男子日前利用收留同鄉友人女兒住宿機會，和女子同住11日，每晚強制性行為，經女子家人報警協尋，才在林男住處找到女子、並...

酒醉被帶回宮廟猥褻 女信眾：遭強吻後他像乩童上身

桃園李姓男子經營宮廟卻利用女信眾酒醉時帶回家，趁機壓在他身上摸胸、臀部，甚至強吻還用下體磨蹭猥褻，李犯後辯稱喝醉、不知女...

補教狼師約看夜景竟襲胸、硬解內衣 少女嚇到大哭跳車

台北市劉姓補教老師上網認識1名14歲國中少女，藉故約出看夜景載到桃園龜山山區，在車上朝她襲胸、硬解開內衣，對方嚇到痛哭跳...

噴精女同學 斯文大四生：很後悔幹出這樣的事

新北市某科技大學女學生疑遭高姓男學生噴精，轄區警方表示，案發當天已受理報案，也約詢了涉案的學生，全案依公然猥褻和公然侮辱...

女大生遭噴精被稱「惡作劇」 校方：錄音裡未聽到性平委員這麼說

新北市板橋某科大有女學生在校內圖書館睡覺的時候遭男學生射精在外套上，並指控性平委員竟對她說「除非你被性侵！那才會考慮將男...

女學生午睡遭噴精案算惡作劇？法界批：已嚴重構成刑案

新北某科技大學一名女學生午睡遭男同學噴精案，向校方反映後，疑未獲重視，在網路上指校方回答「除非你被性侵！那才會考慮將男學...

女大學生圖書館睡覺遭射精 控校方想包庇男學生

新北市板橋某科技大學王姓女學生指控，有男學生趁她在學校圖書館睡覺時，打手槍射精在她身上，事後校方在性平會上竟然說「除非你...

男大生針孔錄3女同學洗澡 筆電藏4年偷拍紀錄

劉姓男大生前年12月間和3女、1男同學到墾丁玩，他涉將針孔攝影機用毛巾包住，放在民宿浴室毛巾架偷錄；3女輪流洗澡後才發現...

少女月經遲至誤為懷孕向媽坦承 20歲男友被判緩刑

20歲的陳男透過網路認識15歲少女小蘋（化名），他帶她到摩鐵2度發生性關係，少女的月經遲至，誤以為懷孕而告訴媽媽，媽媽帶...

阿嬤助男猥褻2孫女 女童讀「象爸爸著火了」告知老師

女童小梅在校閱讀「象爸爸著火了」讀本的性暴力章節後，向老師說「我也有」，指阿嬤阿鳳以強硬態度及阿嬤的朋友廖男會給零用錢，...

熱門新聞

單親媽勒斃小女兒再帶大女兒吞藥自殺 「情堪憫恕」獲減刑

高雄男談判開槍貫穿仇人 同1顆子彈竟打死相挺兄弟判決出爐

3歲童成植物人 檢痛批保母：200公分牆上怎有血？

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

中市27歲父養5子陷困境賣嬰兒車 修配廠老闆找他上工了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。