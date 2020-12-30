嘉義女服務生指控男客尾隨性侵 這畫面還他清白無罪

黃姓男子前年12月到嘉義縣中埔鄉一處歌友會消費，遭女服務生指控尾隨入廁所內性侵，嘉義地院調閱監視器畫面，發現女服務生從廁所返回歌友會後，仍如常的與客人敬酒，甚至搭黃男肩膀，且下體未檢出男性精子或染色體，判決黃男無罪。

女服務生指控，黃姓男子當時尾隨她走入市場內公廁，她上完廁所出來後，發現黃男在外頭，竟將她強行推入廁所內，喝令她把衣服褲子脫掉，並將她壓向牆壁，咬她乳頭並強制性侵得逞，後來告訴黃男「廁所很髒，要的話我們去汽車旅館」才成功脫身，原本想說她年紀太大算了，後來因頸椎和下體劇痛才去驗傷報案。

黃男辯稱，否認性侵女服務生，當時是女服務生在公廁內拉他的手去碰下體，他才摸了女服務生約1到2秒，雙方也親吻，但因為很累、沒辦法做。

法院審酌，女服務生警詢時聲稱被性侵，後來偵訊時又說黃男因緊張而無法勃起，說詞反覆，且調閱監視器畫面，發現女子返回歌友會後，仍如常的與客人打招呼、拿酒杯陪酒，也搭黃男肩膀，且在場客人還有現職警察，女子卻都沒有馬上反映。

法官認為，女服務生案發3天後才去驗傷，沒有檢出男性精子細胞或染色體，且陰道為舊裂傷，且女子拿出醫囑證明頸椎遭黃男壓制而疼痛，但在案發前6個月她就已感覺疼痛就醫，都不足認定是黃男所為。