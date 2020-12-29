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酒醉被帶回宮廟猥褻 女信眾：遭強吻後他像乩童上身

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

李男趁女信眾酒醉後強吻、摸胸，法院依強制猥褻罪判他8月。示意圖／ingimage
李男趁女信眾酒醉後強吻、摸胸，法院依強制猥褻罪判他8月。示意圖／ingimage

桃園李姓男子經營宮廟卻利用女信眾酒醉時帶回家，趁機壓在他身上摸胸、臀部，甚至強吻還用下體磨蹭猥褻，李犯後辯稱喝醉、不知女子睡在旁，女子證稱，李原本對話正常，強吻她後就變了個聲音像乩童上身對她說「哥哥他知道錯了」；法院審理後依強制猥褻罪判李8月男子，可上訴。

檢警調查，李男和女信眾原本是就舊識，卻為了滿足自己性慾，去年10月5日晚上11點多，在廟內的客房強脫女子褲子，再整個人壓上去撫摸臀部、胸部，還用下體不停磨蹭，甚至強吻脖子猥褻。

審理時，李矢口否認，辯稱是女子褲子濕掉，她脫到膝蓋下面，當下兩人都喝的很醉，自己喝醉就是習慣睡覺，也不知道她睡在旁邊，隔天對方媽媽就傳照片給他，也覺得莫名其妙，表示沒有出手、用下體磨蹭或親吻。

女子則說，之前因為宮廟慶祝活動喝醉，李就約她到家裡住，被半抱半攙扶到2樓休息，結果就被脫下外褲，李則躺在旁邊，然後就壓上來亂摸、親吻，因為覺得不舒服有反抗，翻身背對後就遭李用下體磨蹭，自己當下很害怕有傳簡訊求救，並拍下李男手臂壓著她睡覺的照片。

女子還說，半夜趁機想離開時，李又突然醒來問她要去哪？還強推到床上親吻，她有說「你知道這樣不對嗎？」李回「我知道」，原本還是正常對話，後來李親完就突然變了個聲音像乩童上身，跟她說「哥哥知道他自己錯了，要你好好休息」，還替她蓋被子並離開。

女子阿姨則說，當天有接到求救簡訊、照片，表示李男在她身上亂摸，後來去載女子回家有感到她不舒服，沿路說話也很緊張、精神不穩定；另女子母親得知後，也傳訊質問李，李則回「對不起，喝多了」、「失態了，不會再發生」，「希望你原諒」等語。

法院認為，李面臨質問時立刻認錯、頻道歉求原諒，甚至說不會再犯，並沒有嚴正否認，可見當天確實有對女子強制猥褻，審酌他為滿足私慾，不尊重女子身體性自主，造成對方身心受創，犯後狡辯否認，依強制猥褻罪判他8月。

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