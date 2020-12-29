補教狼師約看夜景竟襲胸、硬解內衣 少女嚇到大哭跳車

台北市劉姓補教老師上網認識1名14歲國中少女，藉故約出看夜景載到桃園龜山山區，在車上朝她襲胸、硬解開內衣，對方嚇到痛哭跳車；審理時，劉矢口否認不認識少女，還和媽媽串證營造不在場證明，但法院不採信，痛批劉戕害少女身心、惡性重大，依強制猥褻罪判劉1年6月，可上訴。

檢警調查，劉男（41歲）2018年5、6月間用交友軟體認識少女，7月9日約她見面約會，還提議說想看夜景，就把對方載到桃園龜山大同山區，趁著天色昏暗、四下無人，就在車上伸狼爪襲胸，不顧對方強烈反對、阻擋制止，仍硬摸她胸部得逞，少女嚇到大哭跳車向路人求救才獲救。

審理時，劉矢口否認，辯稱不認識少女，也沒有對她強制猥褻，當天是開車載母親去山上、電信公司還有大賣場之後就回家；劉的辯護人說，少女指認之前應有受警方誘導，而劉開的車是銀色，但少女卻指稱是白色，可見其證詞顯有疑慮。

少女證稱，當天被載到山上後，劉就說要幫她按摩，一開始先捏肩膀，後來卻往下碰到她胸部，她用力推開但劉仍一直隔著衣服摸，她並大喊「不要這樣，請尊重女生」，卻仍遭劉硬是解開內衣，所以才嚇到跳車向附近的人求救。

法院認為，少女在警詢、偵查及審理時歷次供述，對於如何認識劉、案發當天碰面地點、被載到哪以及如何遇害等，都描述大致相符、甚為詳盡；當時報案的民眾也供稱，有個少女下車哭著跑過來，說遭人毛手毛腳、被侵害，他和友人到場就見車子開走。

另外，警方調閱周遭監視器，發現劉當時確實開車行經，與少女指控路線、車型相符，在警方指認時，也一眼從6張嫌疑人照片中認出劉。

法院認為，劉男明知少女年僅14歲，身心尚未成熟，卻利用網路交友機會誘騙見面，並載至山區猥褻，造成對方身心難以抹滅的陰影，損害她日後對兩性關係的認知，惡性重大，犯後還意圖營造不在場證明，事後沒有和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他1年6月。