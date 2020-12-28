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男性侵友人稱「敢做敢當」 挨告後供詞改「兩情相悅」

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

24歲的陳姓男子去年5月帶女性友人到台北夜店嘗鮮，竟趁對方不勝酒力機會性侵硬上，犯後還說「我敢做敢當」，但挨告之後就改口，辯稱兩情相悅，又指對方事後另結新歡、為了不被新歡指責才誣陷他；新北地院審理此案，認定陳男涉犯強制性交罪，且犯後態度不佳，今判處他3年6月有期徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳男與被害女子認識大概2、3年時間，去年5月初聚會原本只是到台北鳶山看夜景，後來因同行友人提議去夜店玩玩，沒有去過夜店的被害女子想嘗鮮，所以就轉移陣地。

陳男一行人先到夜市採買上夜店所需的服飾，變裝後，即前往信義區知名夜店玩樂。過程中，被害女子喝了2杯調酒和數杯單品烈酒，醉到忘記自己喝了多少，雖有印象自己如何離開，也記得陳男做了什麼事，但因為不勝酒力，還是失身。

審理時，陳男辯稱2人是在酒精微醺氣氛下發生關係，過程都是女方主動，女方甚至還說「「我很舒服、快高潮了、我在跟朋友做愛」等語。他表示，女方隔天中午還有跟他一起吃午餐、一起看展覽，人身自由未被限制，反應明顯與被性侵者有別。

陳男供稱被害女子案發當下自稱沒男友，案發不久就有交往對象，懷疑她是怕被其他曖昧對象指責、為了維護自身名譽免於責難而誣陷，但說法未被法院採信。

法院調查，被害女子案發後未第一時間求助是因為還沒找到熟悉且信任的人，找到之後，情緒隨即爆發，行為反應均符合常情。另外，被害女子的證詞雖有部分用語前後不一，但關鍵案情始終一致，且2人素無恩怨，因此認為其證詞可信。

法院再查，陳男案發後面對女方朋友質問，他也回答「當時就是衝動」、「我敢作敢當」、「很後悔做這樣的事情」等語，甚至也用LINE回答女方「「妨害性自主是非告訴乃論，即使妳今天不告我，我還是會被地檢署傳喚到案，只要案件責任成立，我依舊會被判刑，會得到我應該有的處罰」，且測謊又未過關，因此依其犯罪情節和犯後否認等情量刑。

24歲的陳姓男子去年5月帶女性友人到台北夜店嘗鮮，竟趁對方不勝酒力機會性侵硬上，犯後還說「我敢做敢當」，但挨告之後就改口，辯稱兩情相悅，又指對方事後另結新歡、為了不被新歡指責才誣陷他。示意圖／Ingimage
24歲的陳姓男子去年5月帶女性友人到台北夜店嘗鮮，竟趁對方不勝酒力機會性侵硬上，犯後還說「我敢做敢當」，但挨告之後就改口，辯稱兩情相悅，又指對方事後另結新歡、為了不被新歡指責才誣陷他。示意圖／Ingimage

夜店 性侵 測謊

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