男性侵友人稱「敢做敢當」 挨告後供詞改「兩情相悅」

24歲的陳姓男子去年5月帶女性友人到台北夜店嘗鮮，竟趁對方不勝酒力機會性侵硬上，犯後還說「我敢做敢當」，但挨告之後就改口，辯稱兩情相悅，又指對方事後另結新歡、為了不被新歡指責才誣陷他；新北地院審理此案，認定陳男涉犯強制性交罪，且犯後態度不佳，今判處他3年6月有期徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳男與被害女子認識大概2、3年時間，去年5月初聚會原本只是到台北鳶山看夜景，後來因同行友人提議去夜店玩玩，沒有去過夜店的被害女子想嘗鮮，所以就轉移陣地。

陳男一行人先到夜市採買上夜店所需的服飾，變裝後，即前往信義區知名夜店玩樂。過程中，被害女子喝了2杯調酒和數杯單品烈酒，醉到忘記自己喝了多少，雖有印象自己如何離開，也記得陳男做了什麼事，但因為不勝酒力，還是失身。

審理時，陳男辯稱2人是在酒精微醺氣氛下發生關係，過程都是女方主動，女方甚至還說「「我很舒服、快高潮了、我在跟朋友做愛」等語。他表示，女方隔天中午還有跟他一起吃午餐、一起看展覽，人身自由未被限制，反應明顯與被性侵者有別。

陳男供稱被害女子案發當下自稱沒男友，案發不久就有交往對象，懷疑她是怕被其他曖昧對象指責、為了維護自身名譽免於責難而誣陷，但說法未被法院採信。

法院調查，被害女子案發後未第一時間求助是因為還沒找到熟悉且信任的人，找到之後，情緒隨即爆發，行為反應均符合常情。另外，被害女子的證詞雖有部分用語前後不一，但關鍵案情始終一致，且2人素無恩怨，因此認為其證詞可信。