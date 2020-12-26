女大生告男友侵犯她14歲人格的身體 法官判無罪
彰化縣一名歐姓大學生到女友租屋處進而發生性關係，女友事後提告，稱她有雙重人格，她14歲時的人格身體遭強制發生關係。法官認為2人事後有摟腰牽手等，判歐男無罪。可上訴。
根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事判決書，指歐姓大學生今年1月到女友的校外租屋處，2人躺在床上休息時發生性關係，女友認為當初只答應被告可以撫摸、親吻，沒有答應可以發生性關係，因此提告。
地院法官審理此案時，歐姓大學生辯稱，他與女友是在輕鬆愉悅氛圍下合意性交，沒有強制或違反女友的意願方式，他與女友發生性關係前，女友沒有說不要或是有任何表示不要的行為。
至於歐姓大學生的女友供詞，前後有出入。她在接受警方訊問時指出，她有向男友說不要有婚前性行為，但男友將她的大腿固定，她無法把男友推開，她曾嘗試要推開男友，但仍發生性關係。
後來偵訊時，歐姓大學生的女友稱精神方面有障礙，她有雙重人格，當時在床上的人不是她，喜歡他的是她14歲時的人格，她14歲時的人格身體當時被嚇傻在床上，沒有辦法動，也沒有辦法跑。
不過，地院法官根據證人證詞以及調閱監視器畫面，發現歐姓大學生與女友發生性關係後，2人還一起出門吃飯，歐姓大學生摟住女友的腰，2人也有牽手，無法證明歐姓大學生有強制性交的行為，判歐姓大學生無罪。全案可上訴。
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