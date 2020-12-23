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男性侵女同事辯有曖昧關係 公司同事主管齊打臉

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名吳姓男子去年8月參加公司部門聚餐，結束後藉口送女同事回家，趁機強闖香閨，將對方壓在床上企圖性侵，被逮後還稱2人關係曖昧，想要脫罪，但說法未被採信，今天被新北地檢署依強制性交未遂罪嫌起訴。

檢警調查，吳男闖進女同事的套房後，先將對方推到牆邊，後又以身材優勢將人按壓在床上，強吻襲胸之後，又硬拖對方褲子，企圖性侵，最後因女同事大聲呼救，對面套房住戶的男友聞聲趕來查看情況，才沒讓他得逞。

案發後，吳男承認有親吻、撫摸和脫衣服等情，但否認硬上，辯稱2人關係曖昧，以為對方也有意思才會有行動。

檢方調查，女同事在案發後面露驚恐慌張神情，事後向多人反映自己差點遭人性侵，過程數度哭泣，甚至罹患精神疾病，有自殺傾向。此外，吳男的同事和主管也證稱有接獲女同事反映，並表示2人不是男女朋友、沒有曖昧關係，最後未採信吳男說法，認定他涉犯強制性交罪嫌。

吳姓男子企圖性侵公司女同事，事後辯稱2人有曖昧關係，被公司同事和主管齊打臉，今被新北地檢署依強制性交未遂罪嫌起訴。示意圖／ingimage
吳姓男子企圖性侵公司女同事，事後辯稱2人有曖昧關係，被公司同事和主管齊打臉，今被新北地檢署依強制性交未遂罪嫌起訴。示意圖／ingimage

性侵 新北

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