密醫從肛門「喬尾椎」 順便指侵妙齡女遭判2年4月

桃園王姓男子無中醫師資格卻開設整復，利用1名年輕女子就診時，用手指入侵她陰道性侵，再入侵肛門替她「喬尾椎」，對方嚇到不知該如何反應，回家告知母親、詢問衛生局才曝光。王辯稱沒指侵，而入侵肛門是療法，事前有經她同意，但法院不採信依性侵、醫療法判王2年4月，可上訴。

檢警調查，王沒有中醫資格，2015年起在平鎮開設整復所，替病患以民俗療法推拿，2018年4月26日1名年輕女子到場就醫，收取300元後讓她趴下蓋住浴巾，並要求脫掉外褲，先是手指插入肛門調整尾椎，又趁機指侵陰道達5秒，女子母親得知，電詢衛生局調整尾椎作法全案才曝光。

法院函詢中華民國中醫師公會全國聯合會，對方回覆合法的「喬尾椎」不需侵入陰道，至於是否有進入肛門執行的必要，需依照專業醫師評估，和病人詳盡說明、取得同意；另法院查，國內醫療制度並無「整復師」專業人員，其多是民俗調理，容易和中醫混淆，若執行醫療業務，當屬「密醫」。

審理時，王坦承有用手指侵入女子肛門調整尾椎，但辯稱沒有侵入陰道，王的辯護人則說，女子僅單一指述，且王過去也未發生類似的事情，王所為都只是為調整尾椎的必要行為，無侵害犯意。

女子證稱，王先指侵她5至10秒，後來又用手指插入肛門喬尾椎，療程也大約10秒，有叫她要吸氣、吐氣；她還說，王喬尾椎前有事先溝通說要侵入肛門，但沒有想到卻侵入陰道，當下自己措手不及，感覺到驚嚇，以為是療程某個部分。

法院認為，女子在警詢、偵查及審理中說法一致，前後交代完整無瑕疵；女子母親也說，帶她去就診回來2、3天後，女兒才說有被指侵，也很委屈說不想去了，還問「喬尾椎是插肛門還陰道？」她回「當然是肛門，哪有在陰道」，後來女兒就哭了，才驚覺小孩遇害。

法院審酌，王男未取得醫師資格，擅自從事侵入性醫療行為，有傷國民健康之虞，又藉由民俗治療之機會，因一己色慾指侵女子，造成對方身心受創，考量無前科、雙方達成調解並賠償完畢。