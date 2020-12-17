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Pornhub下架非法影片 她被前男友偷拍威脅：終於能安心

聯合新聞網 / 綜合報導

Pornhub自刪1000多萬部非法影片。歐新社
Pornhub自刪1000多萬部非法影片。歐新社

情色網站Pornhub近來因內容含有未成年孩童非自願情色影片，引發各界撻伐，而官方終於在近日宣告審查、下架非法內容。然而，有一名女網友就在網上透露已在心中累積已久的情緒，她表示由於受到前男友威脅公開2人的性愛影片，且真的有友人告知「看過影片主角長得很像她」的性愛片，生活便從此變調，不敢在外抬頭挺胸過日子。直到最近Pornhub下架非法影片後，她才感慨發文，「Pornhub影片被刪，我終於能安心了」。

原PO在Dcard感情板發文透露，與前男友交往期間曾被多次要求拍性愛影片，她屢屢拒絕，但直到2人談分手期間他才告訴她「其實偷拍很多次，但如果堅持要跟他分手就會把影片上傳到Pornhub」，當下她未親眼見到前男友口中所說的性愛影片，便覺得只不過是威脅而已，於是果斷與前男友分手。

然而，分手過後1個月，原PO友人突然傳了一部Pornhub影片給她，並表示是友人男友發現影片主角長得很像她，「當下我只能笑笑帶過，但心裡明白那就是前男友PO上去的，他是真的做了，不是威脅」。原PO立刻想辦法聯繫Pornhub客服人員，她花了許多時間解釋，但對方卻表示「他們沒有辦法處理，只能由上傳的人刪除」。

此後，原PO開始害怕再有朋友傳訊告訴她又在哪裡看到影片，出門也是堅持戴著口罩，走路把頭低到最低，深怕有人認出來，這樣的生活也讓她苦不堪言。而近來，Pornhub因網站內容含有未成年孩童非自願情色影片，引發各界撻伐。Pornhub官方宣告下架所有未經審查的影片，意味著原PO前男友帶來的威脅也隨之消失，原PO也不禁感嘆，「Pornhub影片被刪，我終於能安心了」。

一名女網友透露過去被前男友拍性愛影片威脅，等到Pornbub下架非法影片內容後，她才鬆一口氣，直呼「終於能安心了！」圖擷自Dcard感情板
一名女網友透露過去被前男友拍性愛影片威脅，等到Pornbub下架非法影片內容後，她才鬆一口氣，直呼「終於能安心了！」圖擷自Dcard感情板

許多網友看到原PO的遭遇後，不禁感到心疼，紛紛留言替她加油打氣，「很開心妳撐過來了，妳好棒」、「辛苦妳了...抱一個」。不過，也有不少網友提出警告，「雖然心疼妳，但大量網站都有自動採集功能，只能走出低潮，但走不出D槽」、「不擔心他有備份，還上傳到別的平台嗎？」、「少了p站還有成千上萬的網站」。

Pornhub近來引發各界爭議，官方日前宣告下架所有未經審查的影片，片量高達1000萬部之多，官方也將禁止來自未經身分驗證用戶所上傳的影片，未來將加強帳戶認證措施，如今想上傳影片的用戶必須上傳一張本人舉著使用者帳號和pornhub.com字樣的自拍才能上傳影片。

使用者未來得上傳舉著使用者帳號和pornhub.com字樣的自拍才能驗證身分。圖擷自Pornhub
使用者未來得上傳舉著使用者帳號和pornhub.com字樣的自拍才能驗證身分。圖擷自Pornhub

Dcard 偷拍 性愛 情侶

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