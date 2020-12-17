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芯光天使徐若瑄關懷兒少性侵 曝這角色她演的最痛苦！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

關注兒少時期性侵害創傷的兒少權心會「全芯創傷復原中心」今天舉辦成立記者會，邀請藝人徐若瑄擔任「芯光天使」，呼籲大眾關心兒少性侵倖存者的復原之路，並號召募款；徐若瑄分享化妝師10多年前被陌生男子勒脖摸胸，至今無法單獨和陌生男子相處，創傷揮之不去。

兒少權心會理事長、律師賴芳玉表示，據衛福部2019年性侵事件通報統計，有通報性侵的8160人中，兒少人數超過一半為5272人，占通報人數的65%，代表每天有14名兒少遭受性暴力威脅、每1.7小時就有1名兒少疑似被性侵，令人痛心。

她說，參考兒少性侵害盛行率2.5%來計算，推估台灣至少有9萬名兒少暴露在性侵害風險中，兒少時期發生性侵害有極大的「黑數」，孩童被誘騙不知情，也可能不敢說，或不知道怎麼說，一直帶著創傷跌跌撞撞的成長，孤獨尋找人生的出口。

兒少權心會今年5月在衛福部補助下成立「全芯創傷復原中心」，服務對象是兒少時期受過性侵害的成年人，至今服務256人次，過程中發現有7成5的當事人，性侵害距今10至20年以上，但傷害未隨著時間消失。

芯光天使徐若瑄指出，她在電影「寒蟬效應」中演出性侵被害人的律師，「這是我演過最痛苦的角色」，因為律師要了解被性侵受害人的心路歷程，非常苦、非常痛，這次「全芯創傷復原中心」成立，也是把關懷、輔導性侵被害人從電影中走出來，在現實生活中幫助需要受害人。

她說，一名化妝師10多年前凌晨下班回家途中，被一名陌生男子勒脖撫摸全身，所幸有旁人幫助才逃過一劫，否則有可能被性侵或殺害；雖然事發至今超過10年，但創傷仍揮之不去，無法和陌生男子獨處，「成年人都如此，更何況是小孩」。

全芯創傷復原中心指出，在陪伴兒少性侵倖存者療傷過程中，「身邊重要他人」是重要復原關鍵，透過創傷復原地圖中「五要」的概念，包括「要安全」、「要了解」、「要參與」、「要接納」、「要分辨」，大家都可陪伴倖存者一起找回生命的光、希望出口。

全芯創傷復原中心今舉辦成立記者會，由徐若瑄擔任芯光天使。記者潘俊宏／攝影
全芯創傷復原中心今舉辦成立記者會，由徐若瑄擔任芯光天使。記者潘俊宏／攝影

性侵 律師 衛福部

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