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利用女童對父愛的渴望玷辱 二審認骸人聽觀法不可容

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

苗栗縣民阿雄（化名）的女兒與小蘋（化名）是國小同學，小蘋家庭碎碎，他認她為乾女兒，利用女童對他尋求父愛的高度情感依附，與小蘋發生性關係，去年小蘋的媽媽車禍，他前往醫院探病，在病房與小蘋嘿咻，被小蘋媽媽發覺報警，女童稱與他嘿咻超過10次，台中高分院認此等行徑，駭人聽觀，極為可惡，法不可容，依姦淫幼女罪判刑7年。可上訴三審。

判決書指出，阿雄的女兒與小蘋（11歲）是國小4年同學，因而認識自幼父母離異、由不具血緣關係的阿婆（即其母前夫之母）扶養長大的小蘋，並認小蘋為乾女兒而對她照顧有加，小蘋也將阿雄對父愛需求投射至他身上。

未料，去年年3月上旬某日晚間，在小蘋的阿婆住處客廳內，以阿雄與小蘋發生性關係。又於去年5月7日晚間，他前往苗栗縣某醫院，探視因車禍受傷住院小蘋的媽媽時，竟在醫院病房廁所內，與小蘋嘿咻。小蘋的媽媽因女兒久離未歸而察覺有異，前往病房廁所查看後報警處理。

阿雄坦承與小蘋發生性關係，但堅決否認有違反小蘋意願情事，辯稱他與被害人小蘋產生感情，所以後來發生性關係。

小蘋證稱「阿雄平常很照顧我，也把阿雄當作父親看待；在醫院廁所發生性行為那次，我本來要上廁所，正要鎖門時門就遭阿雄推開，阿雄就進到廁所內與我為性交行為，但他當時並沒有用強暴、脅迫的方式」、「我與阿雄發生性關係超過10次」（法官認定2次）。

合議庭認阿雄年逾半百，被害少女於案發時年齡分別僅11、12歲，年紀甚輕，2人年齡相差甚鉅，且少女智識與對性自主之認知及決斷能力未臻成熟，他趁少女年輕識淺，家庭破碎對情感上需求依戀寄託而對之為性交行為，此等行徑，駭人聽觀，據法法不可容，論情情實難恕，極為可惡。

法官審酌，阿雄既認自幼缺乏完整家庭支持與照顧的小蘋為乾女兒，本應致力照顧、保護她免於受侵害，詎其為滿足一己性慾，竟反而利用少女對他尋求父愛的高度情感依附，對年幼且處於弱勢境況的她為性交行為，扭曲少女對兩性關係之正確認識，嚴重影響少女日後身心之健全成長甚鉅，犯後未與被害人和解，判重刑。

苗栗縣民阿雄的女兒與小蘋是國小同學，小蘋家庭碎碎，他認她為乾女兒，利用女童對他尋求父愛的高度情感依附，與小蘋發生性關係，二審依姦淫幼女罪判刑7年。圖／本報資料照
苗栗縣民阿雄的女兒與小蘋是國小同學，小蘋家庭碎碎，他認她為乾女兒，利用女童對他尋求父愛的高度情感依附，與小蘋發生性關係，二審依姦淫幼女罪判刑7年。圖／本報資料照

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