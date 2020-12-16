淫人夫2度硬上同事女友 射後竟稱「3000元一筆勾消」
桃園王姓人夫自稱替同事的女友找工作，約她回家卻2度硬上，不顧女子哭喊拒絕，硬扯掉內衣褲性侵得逞，事後還瞎扯彼此是你情我願，女子痛斥內心害怕又生氣，王事後還和妻子強勢要和解，甚至說要「3000元一筆勾銷」，揚言反控她通姦等，法院依2個強制性交罪判王5年6月，可上訴。
檢警調查，王2018年7月6日假借要幫女子找工作，就邀她到租屋處獨處，並趁機表白還邀約發生性行為，女子拒絕卻慘遭王壓上床扯掉衣服硬上得逞，之後王淫意未消，隔了2個小時再次對她性侵。
審理時，王坦承和女子性交2次，但矢口否認強制性交，辯稱因女子要找工作，卻約她來租屋處，2人邊聊天、編找工作，後來自己想和她發生性行為，就主動靠要接吻，對方也主動湊過來，一起到床上後女子有帶著挑逗意味說不要，自己停下來問可不可以，她就點頭。
王還說，第1次結束後還煮麵給她吃，晚上7點因為又想要，所以才二度性交，女子也有同意，過程中還說很舒服之類的話，也有親吻、擁抱他，認為彼此是合議性交。
但女子反駁，王突然靠很近摸她腰，自己就說「你幹嘛碰我」，卻被王拉起來推到床上，內衣褲都被他脫掉，過程不斷說不要王都不理，結果就慘遭硬上，結束後王還冷靜問他要吃什麼，並繼續討論工作的事情，沒多久又被二度性侵，她很害怕、生氣，回去才跟男友講。
女子男友也說，女友回來一直哭，感覺很害怕，而且洗澡洗了很久，一問之下她才說被王男毛手毛腳、性侵2次，且過程和她所述相符合。法院認為，女子第1次遇害就傳訊息給男友求救，回家又哭泣訴說，可見心中受到創傷與恐懼，採信其證詞。
另外，女子還說，事後王男偕同妻子出面談和解，但王妻態度強勢，反控她涉及通姦罪，她嚇到哭說不知該怎麼辦，王妻還說「想要拿3000元和她和解」，協調過程還不斷說「你傷害我的家庭耶」、「你希望被抓去關嗎」、「我可以告你通姦罪喔」，「3000塊一筆勾銷你接受嗎？」
法院審理後，不採信王男辯詞，認為他為一逞私慾，不顧女子意願硬上2次，造成對方內心痛苦，犯後還飾詞狡辯、態度不佳，但最終有達成和解，依2個強制性交罪各判4年2月、4年2月，應執行5年6月。
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