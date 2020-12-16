穿肚兜短裙按大腿內側、小姐張嘴想含 男警表明身分抓人

桃園王姓男子經營色情按摩養生館，許姓警員喬裝男客查緝時，1名小姐穿迷你裙、肚兜替他按摩，刻意不時碰觸下體，還脫下內褲套上保險套，被許依妨害風化送辦；王和小姐均否認，但許提出秘錄器畫面，還說是小姐「準備含住時」即表明身分，檢方偵結依妨害風化罪嫌起訴王。

檢警調查，王男（43歲）在中壢區經營1家舒壓生活館，聘用小姐替男客色情按摩，每小時收價1000元，其中4成由王抽成，剩下6成才是小姐的薪資。

許姓警員為查緝色情按摩店，今年7月23日喬裝成男客到店消費，由王負責招呼安排1名小姐替他服務，當時小姐已將許內褲脫下，正準備套上保險套時，許即表明身分實施臨檢，並查獲將王、小姐送辦。

檢方訊時，王男矢口否認妨害風化犯行，辯稱自己只是代班櫃檯，沒有同意小姐作性交易；小姐則說，是警察騙她「幫我處理一下，我會趕快走」，因當時自己按了半小時累了，且保險套是她自己帶，非店家提供。

許員則證稱，當天王站在櫃檯問他要找幾號，並帶他進入包廂受現金，後來小姐就進來按摩頭、脖子，接著大腿內側，還不定時碰到他生殖器，並要求脫內褲，再直接拿保險套套住，自己趁小姐準備含住時表明身分。

檢方並勘驗警方秘錄器，發現小姐先問許「是不是警察？」、「知不知這間店做什麼？」、「今天要做半套嗎？」還稱「全套又不會很貴」、「你很大」等語，可見她若非經店家同意，怎會有恃無恐在包廂內做半套、全套性交易。