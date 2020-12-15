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女兒把玩爸爸手機 人妻驚見前女友替丈夫「吞吐」影片

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名人妻因女兒把玩丈夫手機，赫然發現手機內有前女友替丈夫口交影片，她質問後丈夫坦承和前女友發生性行為，向丈夫前女友求償60萬元；台北地方法院認為無法證明前女友知道男方已婚，判人妻敗訴，仍可上訴。 示意圖／ingimage
一名人妻因女兒把玩丈夫手機，赫然發現手機內有前女友替丈夫口交影片，她質問後丈夫坦承和前女友發生性行為，向丈夫前女友求償60萬元；台北地方法院認為無法證明前女友知道男方已婚，判人妻敗訴，仍可上訴。 示意圖／ingimage

一名人妻因女兒把玩丈夫手機，赫然發現手機內有前女友替丈夫口交影片，她質問後丈夫坦承和前女友發生性行為，向丈夫前女友求償60萬元；台北地方法院認為無法證明前女友知道男方已婚，判人妻敗訴，仍可上訴。

人妻提告主張，女兒今年3月玩丈夫手機時，她發現手機內有2部前女友替丈夫口交的影片，她隔月質問丈夫，丈夫坦承和前女友發生性關係。

人妻認為，前女友知道丈夫的臉書，也和丈夫家人關係連好，應該可以輕易得知丈夫已婚，卻還是和丈夫發生性行為，提告求償60萬元。

前女友抗辯，她和男方分手後一年，男方又對她展開追求，兩人發生性關係前，她也有再三確認「應該沒有另一半吧？」但男方不回答或輕描淡寫帶過，她完全不知道男方已婚，是收到妻子提告起訴狀才知道男方有婚姻關係。

法院認為，根據丈夫證稱，他從未告訴前女友自己已經結婚，且男女朋友分手後，不再和對方家人聯繫是社會常態，無從認定前女友知道男方已婚，因此難認前女友有故意或過失侵害人妻的配偶權，判前女友免賠，人妻敗訴。

分手 性行為

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