不止這次！ 跟蹤女大生強拉衣物 變態男是性騷擾累犯

台南市女大生命案記憶猶新，高雄市昨晚又發生某科大女大生遭陌生男子尾隨近20公里，一度發生拉扯衝突，所幸女大生機警逃跑，並前往鄰近加油站求救，涉案的張姓男子今天下午落網，過去曾有多次性騷擾紀錄。警方表示，嫌犯昨晚從住家騎車返回大寮工作地，看見年輕女子尾隨搭訕，全案將依強制、性騷擾、毀損等罪送辦。

警方調查，許姓女大生（18歲）昨晚8點多單獨從旗山區騎車返校，張姓男子（25歲）從杉林區騎車返回大寮區，張男跟許女一樣行走旗南路（台29線），從旗山開始尾隨，照理張男應該在里嶺大橋路口繼續直行，他卻跟著許女右轉統領路（台22線），過了路口不久，張男在紅燈停等時要求跟許女認識當朋友。

許女當場拒絕，並加速油門準備離去，不料張男不放棄，強拉許女衣服導致外套拉鍊扯壞，許急忙前往附近的加油站求援並打電話向男友訴苦，男友代為報案。今早許女男友發文說，他的女朋友昨晚在旗山被人一路尾隨跟蹤，呼籲旗山地區女學生要注意安全，「不想讓長榮大學女大生案再發生一次」。

仁武警方調閱監視器鎖定張姓男子涉有重嫌，今天下午3點左右前往大寮區一處冷凍工廠逮人，張男坦承昨晚有拉扯一名年輕女子，並辯稱，平常看見年輕女子會興奮，忍不住想去認識對方，平日有服用藥物，昨晚吃藥後還是忍不住衝動。