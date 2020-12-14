快訊

評／從入境到上工，移工防疫為何仍百密一疏？

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不止這次！ 跟蹤女大生強拉衣物 變態男是性騷擾累犯

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

台南市女大生命案記憶猶新，高雄市昨晚又發生某科大女大生遭陌生男子尾隨近20公里，一度發生拉扯衝突，所幸女大生機警逃跑，並前往鄰近加油站求救，涉案的張姓男子今天下午落網，過去曾有多次性騷擾紀錄。警方表示，嫌犯昨晚從住家騎車返回大寮工作地，看見年輕女子尾隨搭訕，全案將依強制、性騷擾、毀損等罪送辦。

警方調查，許姓女大生（18歲）昨晚8點多單獨從旗山區騎車返校，張姓男子（25歲）從杉林區騎車返回大寮區，張男跟許女一樣行走旗南路（台29線），從旗山開始尾隨，照理張男應該在里嶺大橋路口繼續直行，他卻跟著許女右轉統領路（台22線），過了路口不久，張男在紅燈停等時要求跟許女認識當朋友。

許女當場拒絕，並加速油門準備離去，不料張男不放棄，強拉許女衣服導致外套拉鍊扯壞，許急忙前往附近的加油站求援並打電話向男友訴苦，男友代為報案。今早許女男友發文說，他的女朋友昨晚在旗山被人一路尾隨跟蹤，呼籲旗山地區女學生要注意安全，「不想讓長榮大學女大生案再發生一次」。

仁武警方調閱監視器鎖定張姓男子涉有重嫌，今天下午3點左右前往大寮區一處冷凍工廠逮人，張男坦承昨晚有拉扯一名年輕女子，並辯稱，平常看見年輕女子會興奮，忍不住想去認識對方，平日有服用藥物，昨晚吃藥後還是忍不住衝動。

偵辦人員發現，張嫌曾有4、5次性騷擾事件，但沒有刑事記錄。仁武警分局長蔡文峰表示，昨晚獲報後與旗山分局合組專案小組，肯定許姓被害人冷靜且機警尋找加油站等明亮處尋求庇護。

25歲張姓男子昨晚尾隨女大生返校，還強拉外套遭警方逮捕。記者徐白櫻／翻攝
25歲張姓男子昨晚尾隨女大生返校，還強拉外套遭警方逮捕。記者徐白櫻／翻攝

性騷擾

延伸閱讀

尾隨女大生20公里強拉扯破衣！25歲嫌犯落網：興奮忍不住

相關新聞

影／尾隨女大生20公里強拉扯破衣！25歲嫌犯落網：興奮忍不住

高市許姓女大生昨晚在騎車返校途中遭人尾隨近20公里，對方還強拉衣服搭訕，女大生用力掙脫扯破衣服。仁武警分局表示，警方今天...

不止這次！ 跟蹤女大生強拉衣物 變態男是性騷擾累犯

台南市女大生命案記憶猶新，高雄市昨晚又發生某科大女大生遭陌生男子尾隨近20公里，一度發生拉扯衝突，所幸女大生機警逃跑，並...

聽診器深入女病患內衣游移胸部 狼中醫師遭訴

新竹一家診所中醫師2018至2019年間為女病患看診時，兩次利用職務之便將聽診器深入內衣，放在女病患胸部上游移，甚至伸出...

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

台北一名田徑隊老師，多年前假裝幫高中女學生按摩，誘導到游泳池洗澡再帶往辦公室，親吻撫摸女學並強制性交得逞；狼師在2017...

引誘12歲少女拍自慰片 18歲的他辯「性好奇」

18歲王姓少男去年透過臉書結識12歲少女小蘋（化名），2人成為男女網路朋男女朋友，涉嫌引誘小蘋拍攝自慰影片給他，經少女媽...

少女戀愛錯覺？遭男網友誘拍裸照 檢：別傻傻付出

13歲少女透過網路與20多歲李姓男子結識交往，少女有談戀愛的錯覺，李男涉嫌引誘自拍裸照及性交、猥褻，苗栗縣警察局婦幼警察...

「被性侵？誰叫你穿太露」 如何避免「譴責受害者」？

每當有性騷、性侵，或是各種性暴力事件發生時，網路輿論常見一支主流說法認為，「受害者（通常是女性）也有錯啦！」從晚歸、喝太醉、穿著太暴露的檢討，到「幹嘛不拒絕」、「事後反悔吧」的質疑，這些試圖以「如果有錯，大家都有錯」的責任分配方式，主張受害者也該為自己的下場負責。

男酒後手指性侵 熟女證稱反覆檢偵辦3年不起訴

台東縣籍51歲吳姓男子2017年12月間與友人在龜山區明德路喝酒後，侵入1名認識的熟女住宅，該該女指控，吳男無視她大叫掙...

色男暗示女店員提供性服務被拒 竟動手襲胸被判6月

徐姓男子被控於前年12月間，在台南市一家檳榔攤向女店員購買100元檳榔，放置1000元在桌上，暗示她提供性服務遭拒後，徐...

人夫與小三慶祝4周年開房 妻才知他劈腿史比婚姻久

高雄一名保險業成功人士劉女，發現她任職壽險公司的丈夫手機中，同事李女涉傳訊「我們邁入第四年了」，驚覺枕邊人已婚外情，今年...

未保持防疫社交距離 男專搭捷運貼緊女子磨蹭挨告起訴

新北市無業高姓男子天天進出各捷運站，專挑落單女乘客緊貼並以下體磨蹭性騷擾，受害女子不滿報警提告，新北地檢署日前依性騷擾罪...

國一女生日記寫下遭自家計程車行司機強吻 男否認判8月

「…我遇到XX，他叫快去睡覺，我就說我要抱抱，就去廚房，不但抱我，還強吻…」雲林縣某計程車行38歲曾姓司機去年2月間被控...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。