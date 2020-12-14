變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

台北一名田徑隊老師，多年前假裝幫高中女學生按摩，誘導到游泳池洗澡再帶往辦公室，親吻撫摸女學並強制性交得逞；狼師在2017年間涉嫌假替另名女學生重訓，拍僅穿運動內衣及裸露背部照片，甚至手抹精油摸遍胸部、屁股等，甚至要求親臉頰叫爸爸。全案士林地檢署偵結，依照強制性交等三罪嫌起訴。

一名女大生接受心理輔導後，指控高中時遭田徑老師猥褻，校方通報後案情，揭露出狼師真面目。起訴指出，狼師在2017年6月女學生未滿18歲，因十分敬重信任老師，時常傾吐心事及煩惱，涉嫌假裝指導女學生重訓、改善脊椎側彎，重訓後佯稱「訓練記錄」要求學生脫衣，拿手機拍下僅穿運動內衣正面，以及上半身裸背等照片。

狼師利用權勢機會猥褻，引導女學生到辦公室，替她精油按摩達到運動放鬆目的，撫摸胸部、腿內側、屁股等處；事後又要求女學生替他按摩，女學生拒絕，竟要求女學生親臉頰1下並叫「爸爸」，女學生不想按摩只能照做。

檢方追查，狼師早在2002年暑假期間，利用未成年女學生涉世未深、性情溫順、不會拒絕，假意幫忙按摩、減重，邀約到學校游泳池，要求女學生洗澡後在辦公室內全裸躺下，違反女學生意願，親吻、撫摸胸部和下體，甚至強制性交得逞，直到有人敲擊辦公室門，才中斷動作要女學生快離開。

檢方從狼師家中桌上型電腦查出女學生的猥褻照片，還有另一名女學生的性愛影片，原來狼師曾和在一名女學生成年後，交往2、3年，曾發生多次性行為，且拍下名為「盡心的服侍」、「口爆溢流的感覺」等影片。

檢察官依照桌電證據、校方函文、女學生同屆同學、學校人員等供詞，認定狼師確會與學生有不當肢體接觸，且任職指導田徑隊期間曾有和女學生不當接觸，但當時性平制度尚未完善，無後續處理。

檢方指出，被告任教迄今18年，利用少女涉世未深、懵懂無知，誘騙女學生到場，違反其意願強制性交等逞；又濫用女學生對老師的信任，拍攝猥褻照片，使女學生成長過程對異性信任感，造成重大難以回復傷害。

檢方痛批，被告不思悔改，偵查期間多次暗指女學生因和他人有感情問題，才會心生不滿指控遭猥褻，所為根本不適任教師，且多次以校內場地作為犯罪地點，心懷叵測。