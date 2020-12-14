少女戀愛錯覺？遭男網友誘拍裸照 檢：別傻傻付出

13歲少女透過網路與20多歲李姓男子結識交往，少女有談戀愛的錯覺，李男涉嫌引誘自拍裸照及性交、猥褻，苗栗縣警察局婦幼警察隊網路巡邏輾發現裸照外流，而少女渾然不知，報請苗栗地檢署檢察官黃棋安12月10日指揮拘提到案，聲請法院羈押進一步查辦中。

苗栗地檢署今天指出，李男子透過網路結識13歲少女，涉嫌性交、猥褻，更引誘自拍裸照透過通訊軟體回傳，今年11月底上傳網路分享，婦幼警察隊透過網路巡邏輾轉得知，12月初報請苗栗地檢署指派黃棋安指揮偵辦，迅速於12月10日拘提李男到，以具有逃亡、滅證、反覆實施同一犯罪之虞，聲請羈押獲准，並進一步清查有無其他被害人。

苗栗地檢署強調查緝兒少色情犯罪無容忍空間，呼籲有心者切勿一時色欲薰心而犯重罪，兒童與少年也務必保護自己，不要輕信網路交友，將傳送自己私密照片，家長更需要妥善與子女溝通、關心子女的交友狀況，以免家人不慎墜入網路色情陷阱。

苗栗縣政府社會處指出，青少年、兒童透過網路世界社交、遊戲、找工作，認為網路隱密性特質，可以保護自己安全，孰不知也是危險的事情，案例曾發現加害人會刻意接近，並發展成為男女朋友，而要求提供裸照，或是假裝為同齡的朋友，以檢查身體發育互傳照片。

此外，還有以賣減肥產品名義要求拍攝私密照，或佯裝成經紀公司應徵模特兒、直播主等，要求看身材作為審核的標的，另最普遍的就是以遊戲點數、寶物要求以私密照來換取，都是常見的網路話術、誘騙手法，社會處提醒小心受騙。