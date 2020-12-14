快訊

全台首份5大指標測退休力！國人平均僅54分 揭露生活最大隱憂

新增境外移入4例 指揮中心下午2時說明

少女戀愛錯覺？遭男網友誘拍裸照 檢：別傻傻付出

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

13歲少女透過網路與20多歲李姓男子結識交往，少女有談戀愛的錯覺，李男涉嫌引誘自拍裸照及性交、猥褻，苗栗縣警察局婦幼警察隊網路巡邏輾發現裸照外流，而少女渾然不知，報請苗栗地檢署檢察官黃棋安12月10日指揮拘提到案，聲請法院羈押進一步查辦中。

苗栗地檢署今天指出，李男子透過網路結識13歲少女，涉嫌性交、猥褻，更引誘自拍裸照透過通訊軟體回傳，今年11月底上傳網路分享，婦幼警察隊透過網路巡邏輾轉得知，12月初報請苗栗地檢署指派黃棋安指揮偵辦，迅速於12月10日拘提李男到，以具有逃亡、滅證、反覆實施同一犯罪之虞，聲請羈押獲准，並進一步清查有無其他被害人。

苗栗地檢署強調查緝兒少色情犯罪無容忍空間，呼籲有心者切勿一時色欲薰心而犯重罪，兒童與少年也務必保護自己，不要輕信網路交友，將傳送自己私密照片，家長更需要妥善與子女溝通、關心子女的交友狀況，以免家人不慎墜入網路色情陷阱。

苗栗縣政府社會處指出，青少年、兒童透過網路世界社交、遊戲、找工作，認為網路隱密性特質，可以保護自己安全，孰不知也是危險的事情，案例曾發現加害人會刻意接近，並發展成為男女朋友，而要求提供裸照，或是假裝為同齡的朋友，以檢查身體發育互傳照片。

此外，還有以賣減肥產品名義要求拍攝私密照，或佯裝成經紀公司應徵模特兒、直播主等，要求看身材作為審核的標的，另最普遍的就是以遊戲點數、寶物要求以私密照來換取，都是常見的網路話術、誘騙手法，社會處提醒小心受騙。

社會處說，如果知悉或看到自己私密照被轉傳，不要害怕急著刪除所有的照片及對話訊息，反而讓證據滅失，求救5步驟包括截圖全版畫面、留存帳號個資、保留對話紀錄，不刪帳號、好友、對話，並尋救警方等相關單位求助，讓網路惡狼受到應得的制裁。

20多歲李姓男子網路交友，涉嫌引誘少女自拍裸照，苗栗警方網路巡發覑外流的裸照，日前循線拘提李男到案。圖／本報資料照片
20多歲李姓男子網路交友，涉嫌引誘少女自拍裸照，苗栗警方網路巡發覑外流的裸照，日前循線拘提李男到案。圖／本報資料照片

裸照 警察

延伸閱讀

僵屍版安潔莉娜裘莉 伊朗少女傳遭判刑10年

少女參加職探說服父母讓她讀資處科 3年後贏得金手獎

少女自助洗車噴碎破璃刺眼險失明 醫師建議戴護目鏡

恐嚇少女拍裸照緩起訴才期滿 噁男再犯指侵15歲少女

相關新聞

「被性侵？誰叫你穿太露」 如何避免「譴責受害者」？

每當有性騷、性侵，或是各種性暴力事件發生時，網路輿論常見一支主流說法認為，「受害者（通常是女性）也有錯啦！」從晚歸、喝太醉、穿著太暴露的檢討，到「幹嘛不拒絕」、「事後反悔吧」的質疑，這些試圖以「如果有錯，大家都有錯」的責任分配方式，主張受害者也該為自己的下場負責。

少女戀愛錯覺？遭男網友誘拍裸照 檢：別傻傻付出

13歲少女透過網路與20多歲李姓男子結識交往，少女有談戀愛的錯覺，李男涉嫌引誘自拍裸照及性交、猥褻，苗栗縣警察局婦幼警察...

男酒後手指性侵 熟女證稱反覆檢偵辦3年不起訴

台東縣籍51歲吳姓男子2017年12月間與友人在龜山區明德路喝酒後，侵入1名認識的熟女住宅，該該女指控，吳男無視她大叫掙...

色男暗示女店員提供性服務被拒 竟動手襲胸被判6月

徐姓男子被控於前年12月間，在台南市一家檳榔攤向女店員購買100元檳榔，放置1000元在桌上，暗示她提供性服務遭拒後，徐...

人夫與小三慶祝4周年開房 妻才知他劈腿史比婚姻久

高雄一名保險業成功人士劉女，發現她任職壽險公司的丈夫手機中，同事李女涉傳訊「我們邁入第四年了」，驚覺枕邊人已婚外情，今年...

未保持防疫社交距離 男專搭捷運貼緊女子磨蹭挨告起訴

新北市無業高姓男子天天進出各捷運站，專挑落單女乘客緊貼並以下體磨蹭性騷擾，受害女子不滿報警提告，新北地檢署日前依性騷擾罪...

國一女生日記寫下遭自家計程車行司機強吻 男否認判8月

「…我遇到XX，他叫快去睡覺，我就說我要抱抱，就去廚房，不但抱我，還強吻…」雲林縣某計程車行38歲曾姓司機去年2月間被控...

恐嚇少女拍裸照緩起訴才期滿 噁男再犯指侵15歲少女

新北市趙姓男子今年經網路交友軟體結識15歲少女，相約在保齡球館旁約會，趁四下無人強吻還指侵，少女奮力抵抗才脫身，新北地檢...

送酒醉女同事返家不顧哀求強行硬上 色男認：一時糊塗

新北市鄧姓男子今年送不勝酒力女同事返家，竟趁對方酒醉無力反抗，趁機性侵得逞，鄧男到案後坦承犯行，稱酒後一時糊塗鑄下大錯，...

妻辯爛醉猶如屍體般無感覺 夫告妻通姦求償百萬被駁

張男告妻子小蘋（化名）2年前與男到旅館嘿咻，侵害他的配偶權，請求損害賠償，要求她給付100萬慰撫金，法官認當時小蘋已喝醉...

「會跟妳結婚」LINE留言成鐵證 13歲妹遭巧言男騙失身

新北市王姓男子透過網路交友軟體結識13歲小妹妹，帶至公園廁所上演「真人版四角獸」，不僅手機通訊軟體留言「會跟妳結婚」成鐵...

台南圖書館有人偷拍 色狼躲女廁拍裙底風光判拘役30日

42歲吳姓男子8月25日下午5時多，躲在台南市北區市立圖書館總館女廁所，持手機伸入廁所隔間下門縫，偷拍女子裙底風光，被害...

熱門新聞

小二女兒數學屢教不會 博士父持衣架打瘀雙腿判緩刑

已兌付三倍券流出 新光銀：已交給台銀集中管理

北巿光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

田寮河救溺10小時 遺體早一步流到基隆港被港警撈起

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

剛入山1小時 桃園男子在屏風山不幸墜谷身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。