少女自助洗車噴碎破璃刺眼險失明 醫師建議戴護目鏡
坊間自助式洗車場林立，一名女子陪同友人洗車，友人用空氣噴槍清潔機車後照鏡，鏡片受力瞬間爆裂，碎片散飛刺傷女子雙眼，險些造成左眼失明，手術後視力恢復至0.4。高雄長庚醫院主治醫師吳佩昌表示，噴槍的瞬間壓力很大，民眾使用時要小心，最好戴著護目鏡或安全帽洗車，保護雙眼以免遭遇意外。
一名少女日前陪同友人到自助式洗車場清洗機車，友人最後使用噴氣槍將機車上的殘餘水滴清除，不料氣槍移動至機車後照鏡時突然發生爆裂，一旁擦車的少女閃避不及，當場被玻璃碎片刺傷雙眼，送至高雄長庚醫院急診室。
長庚醫院眼科部教授吳佩昌今天指出，少女左眼比較嚴重，眼內的玻璃體、虹彩突出，當時眼壓很低，上面還有玻璃碎片，醫療團隊緊急縫合傷口，否則細菌跑入會導致失明，這是一起嚴重外傷，所幸碎片不是從眼角膜進去，算是不幸中的大幸；傷患眼睛視力從0.1以下恢復至0.4，不過外傷引發的眼球破裂或出血，可能會在一年內導致視網膜剝離，還要持續追蹤。
吳佩昌強調，眼睛受傷不要加壓止血，否則出血會更嚴重，若有玻璃或釘子插在眼睛上，為避免造成二次傷害，不建議自行拔出，維持原狀盡快就醫；噴槍的壓力很大，使用時要很小心，眼睛不要太靠近，民眾洗車時最好戴著護目鏡或機車安全帽，以前有發生過類似傷害案例，建議政府建立管理辦法。
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