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「會跟妳結婚」LINE留言成鐵證 13歲妹遭巧言男騙失身

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓男子透過網路交友軟體結識13歲小妹妹，帶至公園廁所上演「真人版四角獸」，不僅手機通訊軟體留言「會跟妳結婚」成鐵證，測謊也未過，新北地檢署日前依對未滿14歲之女子性交罪起訴。

起訴指出，王姓男子去年5、6月間，透過網路交友軟體結識年僅13歲女子，去年9月初帶少女至新北市一處公園廁所發生性行為。

王男事後還以手機通訊軟體留言說，「我不會丟下妳，一起躲雨吧！」、「當然會跟妳結婚，我親愛的老婆。」少女父親事後看到報警提告。

少女事後由警方陪同到醫院採集檢體，經比對與王男DNA型別相符，且王男雖否認性侵，但今年7月接受測謊時，呈不實反應，新北地檢署日前依對未滿14歲之女子性交罪起訴。

「會跟妳結婚」LINE留言成鐵證，13歲妹遭巧言男騙失身，新北地檢署依法起訴。示意圖／Ingimage
「會跟妳結婚」LINE留言成鐵證，13歲妹遭巧言男騙失身，新北地檢署依法起訴。示意圖／Ingimage

測謊 交友軟體

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