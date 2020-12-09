18歲女染愛滋怒告一夜情的他 結果25歲男沒病
台東18歲女子今年1月到高雄遊玩，借宿她父親好友25歲黃姓男子家中，事後卻指控有愛滋病的黃涉性侵她，害她也染病，怒報警提告。黃姓男子稱是女子主動爬到身上性交，隔天還載去買避孕藥；高雄地檢署發現，女子2個多月後才驗傷，無法佐證性侵，加上黃也未得愛滋，事證不足，處不起訴處分。
18歲女子指控，黃姓男子跟她父親是好友，她今年1月31日到高雄遊玩，因為訂房出錯而無處可去，便去借宿黃的住處；隔日凌晨12點多，黃卻違反她意願性侵得逞，害她感染人類免疫缺乏病毒，即俗稱愛滋病。女子對黃提告強制性交罪嫌、「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」的明知為感染者隱瞞而與他人進行危險性行為罪嫌。
黃姓男子應訊承認兩人有性行為，否認性侵，表示「她自己脫褲子，爬到我身上」，並主動幫他口交，再性交，後來就睡覺，女子從頭到尾沒拒絕，隔天還要求載她去買事後避孕藥。
檢方查出，女子今年4月1日才去台東的醫院驗傷，距離案發時間2個月以上，診斷結果為處女膜有陳舊性裂傷，僅能證明她曾與人發生性關係，且兩人通訊軟體的對話內容也各說各話，無法佐證有無違反意願，加上黃姓男子抽血檢驗根本沒得愛滋，也缺乏其他事證，黃的犯罪嫌疑不足。
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