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福灣性騷擾後多少人記得？受害者回顧陰影仍無法抹滅

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東知名「福灣巧克力」因2015年許姓董座涉嫌對女實習生性騷擾，遭輿論撻伐並冠上「性騷擾巧克力」的名號。月前又被網路以「回顧」舊聞的方式揭露，再興｢拒買性騷巧克力｣浪潮，然而當事女子，也在Dcard「拒買性騷擾巧克力福灣」一文中留言，看到福灣產品心裡仍不舒服，即使現在能坦然面對，但有些陰影無法抹滅。

社群媒體Dcard於11月15日有網友發了一篇「拒買性騷擾巧克力福灣」的文章，該文不僅引起網友熱議，「福灣巧克力」也在11月27日與今天兩度發聲明致歉，但網友撻伐聲浪依舊。

然而，在「拒買性騷擾巧克力福灣」的文章中，於11月24日時，有一名女網友聲稱自己是當事人，並回顧，事發後沒有被退學也沒有影響到成績，並感謝有家人當後盾，且每次開庭都會陪伴在身邊。

「當事人」指出，當初原本要以不適應為由換單位，但擔心以後對自己有影響，只好據實以報，當時的男友（現在的老公）也請假開車接送，並陪伴在身邊。

「當事人」坦言，事發至今，儘管事隔多年，因性騷擾傷害與後續的誹謗，自我懷疑很久，甚至失去生活動力，且每次看到他們（福灣）家的產品，就會打從心裡不舒服。

「當事人」疑惑，事雖然上了新聞，但又有多少人記得？並感謝網友替她發聲。她也強調，現在好很多了，可以很坦然面對這些事，但那些陰影仍抹滅不掉。

「當事人」Dcard留言全文：

當初要以，不適應為由，讓我換單位，但這樣會對我以後有影響，所以後來是以真實狀況提報，當時的男友（現在的老公）也每次都請假開車接送我們，一直陪在我身邊，事發到現在隔了好多年，說真的走出來了嗎？我覺得並沒有，性騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服，但這些事雖然上了新聞，但又有多少人記得呢，在此感謝原po替我發聲。

P.s現在的我好很多了，可以很坦然面對這些事，但那些陰影是抹滅不掉的

屏東知名「福灣巧克力」今天再度發表聲明。記者陳弘逸／翻攝自福灣巧克力 Fu Wan Chocolate
屏東知名「福灣巧克力」今天再度發表聲明。記者陳弘逸／翻攝自福灣巧克力 Fu Wan Chocolate
「拒買性騷擾巧克力福灣」的文章中，一名女網友聲稱自己是當事人，於11月24日留言。圖／翻攝自Dcard
「拒買性騷擾巧克力福灣」的文章中，一名女網友聲稱自己是當事人，於11月24日留言。圖／翻攝自Dcard

巧克力 福灣 性騷擾

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