網球教練否認和國中少女性交 下體有痣GG了
北部一名陳姓網球教練2013年帶國中女學生南下高雄比賽時，在飯店與女學生發生性關係，事後又多次約對方到汽車旅館「嘿咻」，甚至「車震」，結果遭對方指控利用權勢性交；案發後，他矢口否認犯行，也查無利用權勢情事，但因為和少女發生性關係是事實，少女也清楚點出其陰莖有痣，今天被新北地檢署依對14歲以上、16歲以下少女性交罪起訴。
檢警調查，陳姓教練2010年到2014年間擔任女學生的網球教練，其明知對方未成年，仍利用南下比賽機會，在飯店與女學生發生性關係，且事後又多次帶對方上「摩鐵」。女學生就讀國中時，頻率是2周1次，但對方上高中之後，變成每周2次，前後共61次。
案發後，陳姓教練否認和女學生發生性關係，但因為女學生指證歷歷，也有驗傷報告，再加上女學生清楚畫出他陰莖上痣的位置，說法未被採信。
檢方調查，女學生雖然指控陳姓教練利用權勢性交，但她自己也說教練沒有辦法打她的學習成績，也沒有利用比賽或練習的機會逼迫她發生性關係，最後認定教練是涉犯對14歲以上、16歲以下少女性交罪，依行為時間不同共論61罪。
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