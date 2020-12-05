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裝女網友騙小鮮肉網愛打手槍 竊錄900G不雅片爽賺50萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

南投紀姓男子自稱為還學貸冒充女網友誘騙逾百名男網友「網愛」、「裸聊」，專挑18歲至22歲身材健壯男子，被害人不乏小模、運動員，竊錄對方全裸、打手槍影片後轉賣，被查扣上萬個檔案、超過900G影片；法院認為紀手段卑劣，造成被害人身心恐懼，依妨害風化罪判他10月，可上訴。

起訴指出，紀男（30歲）去年4月至10月間，假扮成年輕女子暱稱「Ting」，用社群Tinder、LINE及Instagram，主動找男網友色情話題，再用視訊直播軟體MANYCAM，將事前下載不明女子裸聊的影像給對方看，男網友紛紛掉入陷阱，也拖下內褲打手槍，未料全程都被他竊錄。

紀並將偷拍的影像分門別類，依照特色、年齡及職業等建立資料夾，再上傳社交平台Onlyfans的個人創作頁面，收取平台支付給他的訂閱費，會直接私訊賣家，以每部影片台幣500元至2000元不等，或1次買10部特價7000元，事前還會用Twitter附上色情截圖、連結打廣告。

檢方查出，紀男從事服務業有固定收入，但自稱要繳學貸，透過網路習得誘騙手法，半年內就騙了上百名年輕男性，檢警搜索發現超過1萬多個竊錄檔案，片長從幾秒鐘至10幾分鐘不等，總共高達900多GB，還分別備份在3個硬碟中，當成高經濟價值產品做保護，不法所得約50萬元。

法院審酌，紀年紀輕輕不思正途賺錢，造成被害人害怕私密影片流傳，心理承受莫大壓力，且硬碟存有猥褻影像資料夾1076個，可見他以有計畫性手法取得、販賣，助長猥褻物散布侵害他人隱私，敗壞社會風氣。

法院考量，紀雖犯後坦承、但被害人不願和解，且他為圖私利手段卑劣，犯罪情節重大，不宜緩刑，希望用刑之執行，讓他能自我反省、警惕，依販賣竊錄他人非公開活動及隱私部位之內容罪，判紀有期徒刑10月。

紀男冒充女網友，專挑年輕男子誘騙網愛趁機竊錄，再轉賣不雅片賺50萬元，法院依販賣竊錄他人非公開活動及隱私部位之內容罪判他10月。示意圖／ingimage
紀男冒充女網友，專挑年輕男子誘騙網愛趁機竊錄，再轉賣不雅片賺50萬元，法院依販賣竊錄他人非公開活動及隱私部位之內容罪判他10月。示意圖／ingimage

猥褻 學貸

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