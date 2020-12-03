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男整復師假藉推拿涉性侵 受害女互加臉書好友聯手提告

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市開設整復體態調整工作室的林姓男子，以專業術語唬弄3名被害女子，利用進行整復時乘機揩油，3女原本都不認識，因其中二人在臉書在地社團看到有人留人陳訴疑似受害經過，互加好友後聯手報警提告。新北地檢署今將林男依對於因醫療關係受自己照顧者，利用機會猥褻及性交罪嫌起訴。

起訴指出，林男在三峽區開設整復體態調整工作室，提供喬骨盆及按摩服務，去年5月，28歲飲料店女店員因長期製做手搖飲料，導致手臂不舒服，林男檢視後以專業話術聲稱，這是「網球手」，提供寬鬆的和式上衣及短褲，讓女店員更換並要求將內衣脫掉，進行刮痧、熱敷後，趁按摩時以五度中指勾女店員外陰處，藉此猥褻得逞。

「好害羞，沒有客人這樣跟你反應嗎？」今年2月，一名婦人因骨盆前傾，一周內二度上門求助，林男同樣以專業話術灌輸，還拿出「傳統復員證書」來取信被害人，在整復過程中，先以大毛巾蓋住女子臉部，未經女子同意，就將上衣掀起露出光溜溜的胸部進行按摩，還伸手進褲管摸外陰部並指侵。婦人事後因晚上睡覺會做惡夢，今年3月初向丈夫哭訴後報警提告。

今年6月，一名從事美髮業的年輕女子預約整骨，林男同樣提供寬鬆的和式上衣，卻未提供短褲，還要求女子脫掉褲子，進行整骨時，還說，「妳真的很害羞耶！」，趁機撫摸胸部及指侵。

事後一名網友在臉書在地社團張貼留言，「想請問大家，我的一位女性朋友，遇到北大一位男按摩師，被碰了胸部」的文章，從事美髮的女子看到後，在文章下方留言，並與也有相同遭遇的飲料店女店員互加臉書好友，二人相約報警。

林男於警詢及檢方偵訊時，僅承認有提供寬鬆的和式衣褲，否認有指侵、猥褻等行為，不被檢方採信，今將林男依對於因醫療關係受照顧者利用機會猥褻及性交罪嫌起訴。

從事整復師林姓男子假藉推拿涉性侵，受害女互加臉書好友聯手提告，新北地檢署今起訴。示意圖／Ingimage
從事整復師林姓男子假藉推拿涉性侵，受害女互加臉書好友聯手提告，新北地檢署今起訴。示意圖／Ingimage

猥褻 按摩

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