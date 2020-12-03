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遶境前「淨城」 萬華警掃黃一周查色情養生館4件26人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華分局警方鑑於轄內養生館林立，多為掛羊頭賣狗肉、私下經營色情性交行業，近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案，分別依妨害風化罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰，後續將持續打擊不法色情行業。

警方調查，部分業者以按摩舒壓為名經營養生館，卻私下讓女員工賣淫性交，每次交易收取1300元按摩費，加價600元即可升級「半套服務」，甚至加碼「四手聯彈」，吸引不少尋芳客上門光顧。

警方近一周內分別在東園街、西昌街、艋舺大道上的養生館查獲現場負責人、尋芳客及賣淫女子（1印尼籍、2越南籍、5台籍）等19人，昨天晚上8時再次調集警力，包圍搜索西園路一家養生館，查獲現場負責人、3名嫖客及3名台籍賣淫女子。詢後依妨害風化罪嫌將現場負責人送辦，依社會秩序維護法裁處嫖客及賣淫女子。

警方表示，適逢萬華地區遶境活動，勤務繁重警力吃緊，但查緝不法色情行業無假期，警方將持續動員打擊不法，維護社會善良風俗，展現掃黃決心。

萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
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萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局警方近日集結警力掃黃，一周內查獲4件26人到案。記者李隆揆／翻攝
萬華分局轄內養生館林立，多為掛羊頭賣狗肉、私下經營色情性交行業。記者李隆揆／翻攝
萬華分局轄內養生館林立，多為掛羊頭賣狗肉、私下經營色情性交行業。記者李隆揆／翻攝

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