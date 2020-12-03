校車司機涉性侵女高中生 檢方戳破謊言起訴

南部1名60多歲男子3年前擔任校車司機，卻涉對智能障礙高中女生性侵，檢方戳破被告辯解之詞，依妨害性自主罪嫌起訴，並建請依法從重量刑。示意圖／ingimage

南部1名60多歲男子3年前擔任校車司機，卻涉對智能障礙高中女生猥褻、性侵得逞，雖已2次不起訴處分，但檢方戳破被告辯解之詞，依妨害性自主罪嫌起訴，並建請依法從重量刑。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，被告104年至106年間曾擔任南部某高中校車司機，搭載其他縣市學生上下學，認識領有中度智能障礙手冊的女高中生，106年被告利用對女生猥褻性侵得逞，家人事後得知報警。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，案經檢警偵辦，檢方以罪證不足，予以不起訴處分，台南高分檢認為偵查未完備發回，後經另一名檢察官偵辦，同樣不起訴處分，台南高分檢以同樣理由發回，第3次由檢察官江炳勳偵辦。

蔡英俊指出，承辦檢察官於今年2月間調閱校車106年間行經嘉義縣布袋鎮轄區的google map路線圖；監理單位提供校車的GPS軌跡資料光碟，發現校車分別於106年9月間及10月3日放學回程時，行經布袋鎮新塭國小前的台17線，均有異常停靠時間。

另外，被告辯稱因行經道路施工需繞路，才會搭載女高中生較晚回家，檢警調閱嘉義政府工務等單位的道路施工資料，校車行經布袋鎮的路段，均無道路施工情形。