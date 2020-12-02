迷姦水摻入飲料弄暈傳播小姐 2男在汽旅硬上性侵

桃園林姓、許姓男子到汽車旅館開趴叫小姐來助興，林竟在飲料摻入迷姦水，趁對方喝下暈眩無力反抗硬上得逞，許見狀也跟著性侵，小姐一早醒來驚見自己全裸，一旁還躺著不明男子；法院審酌，許趁女子意識不清性交，依乘機性交罪判他3年2月，可上訴，而林已死亡判處公訴不受理。

檢警調查，林男（22歲）、許男（27歲）2018年8月17日到汽車旅館開趴，林聯絡1名傳播小姐到場助興，還提供K他命香菸給她。

林並趁對方不注意時，把俗稱迷姦水的二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB），及屬常用來製作毒咖啡、毒軟糖的三級毒品甲苯基乙基胺戊酮、3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮等，全數偷偷摻入汽水。

女子喝下沒多久開始頭昏、意識不清，林假裝好意扶她到廁所，卻將她翻身站立面對牆壁，無視對方喝斥抵抗硬上得逞；許男見有機可乘，不顧林剛才對她性侵，自己也趁小姐意識不清再度對她性侵。

隔天一早6點多，女子驚醒發現自己衣衫不整、全身多處疼痛，打電話向朋友求救並報警；檢方訊時，林坦承2人在廁所有性交，但沒有違犯她意願，還說結束後有替她包浴巾並攙扶到床上；許則說，自己也有喝下不明飲料，最後跟著女子一起昏睡。

女子證稱，一早發現自己全裸，許男還躺在旁邊睡，她就嚇到尖叫，驗傷報告也確認她全身多處挫傷，尿液中也驗出多種毒品成分，警方鑑識也在女子內褲、下體採集到許男的DNA，且事後女子和林的對話中，也靠著自己片斷記憶，質疑遭他性侵。

檢方偵結依轉讓偽藥、藥劑為方法強制性交罪嫌起訴林，另依乘機性交罪嫌起訴許；不過林男今年1月已經死亡，法院判處公訴不受理。