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肉羹店老闆性侵女同志還問喜歡嗎？ 天理難容判3年10月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新莊張姓肉羹店老闆聘了名女員工，明知對方是女同志，卻以「教滷爌肉」為由留女員工獨處、灌酒；女員工醉倒，他伺機性侵。女員工酒醒赫見張性侵且未戴保險套，她怒吼「走開」但張卻問「爽、喜歡嗎」，更故意射精。新北地院批張天理難容，依強制性交罪判3年8月徒刑；張和檢方皆上訴，高等法院加重判為3年10月徒刑。

張姓老闆（35歲）前年2月5日透過臉書社團「我是新莊人」徵人，6日面試女員工後，7日即要求她上班，工作內容包括備料、烹煮和洗碗等。女員工曾告知張自己是同性戀，不喜歡男生，她的詹姓女友多次接送下班，發現張「不太說話、怪怪的」，便叫弟弟到肉羹店工讀，順便照顧伴侶。

前年3月4日下午，張姓老闆以「工作態度不佳」為由，邀詹姓工讀生提早下班，並要女員工提早打烊，教她「滷爌肉」。張在指導滷爌肉時，不斷拿啤酒要女員工喝，接著又要對方到房間床上聊「心理學」。女員工一開始不敢進門，抝不過邀約才入內，詎料酒醉後，張硬將生殖器塞進她嘴裡，她奮力推開後說「煩死了」。

女員工酒醉睡著，但因下體疼痛，睜眼發現兩人赤裸著身軀性交，她罵「走開，到旁邊去」，張姓老闆竟問「爽、喜歡嗎？」並性侵至射精。

張姓老闆否認性侵，辯稱是「一夜情」，兩情相悅。但新北地院調查，女員工的束胸在事發時被張扯壞，女員工事後也曾詹姓女友訴苦遭侵犯，兩人抱在一起哭。新北地院批張身為老闆，不知照顧員工，明知女員工是同志仍執意性侵，犯後還振振有詞，不宜輕縱。

高等法院審理後，加重張姓老闆刑責，改為3年10月刑。

新莊張姓肉羹店老闆明知女員工是同性戀，卻以「教滷爌肉」為由留女員工獨處、灌酒性侵，還故意內射，被害人女友得知後，兩人抱著痛哭。新北地院批張「天理難容」，依強制性交罪判3年8月徒刑；高等法院今改判為3年10月刑。示意圖／聯合報系資料照
新莊張姓肉羹店老闆明知女員工是同性戀，卻以「教滷爌肉」為由留女員工獨處、灌酒性侵，還故意內射，被害人女友得知後，兩人抱著痛哭。新北地院批張「天理難容」，依強制性交罪判3年8月徒刑；高等法院今改判為3年10月刑。示意圖／聯合報系資料照

性侵

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