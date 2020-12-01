車上猥褻女健身教練 科技男被判8月徒刑

從事科技業的賴男去年透過交友軟體認識女健身教練小蘋（化名），約她到文心森林公園見面後，她坐上他的車，賴駕車時撫摸被害人臀、胸及下體，經被害人提起告訴，賴否認摸她下體，法官不採信，台中地院依強制猥褻罪將他判刑8月。可上訴。

判決書指出，賴男與健身女教練小蘋，是透過交友軟體TINDER認識的網友，去年11月15日晚間，他邀小蘋至中市南屯區文心森林公園附近見面，2人見面後，她坐上即坐上他所駕駛自小客車之右前座。

賴男於小客車行進過程中，未經小蘋同意，即以手撫摸她屁股，經她以言語表示拒絕，賴雖短暫停手，後又接續將手伸入她上衣領口內衣裡，撫摸胸部，及將手伸進她下體，隔著內褲撫摸下體，她則夾緊雙腿、退縮至車內右側，並以手腳推阻表示拒絕。

經小蘋告以「我不想去了，不然你載我回去我的車子那邊」後，賴男方才停止動作並駕車至她上車地點旁，被害人下車離去。經小蘋報警處理。

賴男坦承駕車載小蘋，並在車輛行駛過程中，有隔著裙子摸她的屁股，且有伸進外衣內，隔著內衣摸小蘋胸部等情，但否認強制猥褻犯行，辯稱「我沒有將手伸進她下體隔著內褲撫摸下體，我在撫摸她屁股及胸部時並沒有違反她的意願」。

辯護律師稱「小蘋如不願與賴為親密行為，依當時賴駕車搭載她繞行文心森林公園達27分鐘情況，有很多紅綠燈可以停下，當有機會可以下車呼救；且小蘋為健身教練，當時如有極力反抗，賴實不可能有對她為猥褻行為」。

合議庭認被害人因事出突然，或因心理受到極大驚嚇等原因，並未在賴開車行進時，冒著跌落路旁甚至遭旁邊來車撞擊而受傷之風險貿然開啟車門，或冒著賴因遭其劇烈反抗而可能駕車失控導致更嚴重交通事故風險強行反抗賴，自無違背常情，也與她是否擔任健身教練乙事無關。被害人縱使未利用停等紅燈之時間開啟車門離去，難認有何與常情違背之處。