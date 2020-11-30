冒正妹誘騙男網友約砲、性侵高中生 同志毒蟲遭起訴

家住台北市大安區的侯姓毒蟲（38歲），被控今年7月間先化名「米米」假裝正妹約砲，另搭訕一名男高中生謊當裸體畫模特兒，進而性侵得逞，遭收押獲准迄今。台北地檢署調查後，今依強制性交罪將他起訴，明天移審法院。

檢方調查，今年7月間，侯男化名「米米」在交友軟體APP「BeeBar」創辦帳號，並於網路上抓網美照片，當作大頭貼，誘騙一名男網友上當，兩人聊色一天後，「米米」說家中沒大人，兩人可以深夜長談，相約在候男家見面。

案發當晚，侯男以「米米的鄰居」身分現身。他向被害男網友表示，因為大樓有門禁管制，電梯需要感應卡才能上下移動，而「米米」還在忙，請他下樓帶領他上去，並在他房間內等候「米米」。男網友不疑有他，而侯男在屋內，說期待兩人先有互動。

侯男觸碰被害男網友身體，稱「米米」想要嘗試肛交，但怕痛，所以她希望能請鄰居先與男網友試試看，再向她轉達感受。過程中，侯男對男網友發生性行為，甚至吸食安非他命，男網友受制於人，直到早晨才打電話報警說有人吸毒，警察登門。

檢方調查，7月間，侯男在某捷運站出口搭上一名身著制服正要騎腳踏車上學的男高中生（17歲），自稱是美術系畢業的畫家，徵求裸體畫模特兒，且需要知道生殖器勃起角度最大值，於是先在公廁替男學生口交，看他勃起狀況以決定是否合適。

接著，侯男帶著男學生回住處，播放A片給男學生看、請他自瀆、替他口交等足以引起其性慾之方式，過程中兩人發生性行為，侯男也吸食毒品。校方發現男學生未到校，通知家長，家長等兒子返家詢問發生此事，他才緩緩道出被性侵。

家長報警提告，檢警於8月5日搜索侯男住處，並在手機內查出多張不明男子打手槍的近距離照片，警方依違反妨害性自主罪、妨害秘密罪將他移送複訊，檢方聲請羈押，法院裁定以10萬元交保，但侯男覓保無著，改收押迄今。吸毒罪另案偵辦中。

據了解，被害男學生年僅17歲，並罹患過動症（ADHD），家長為避免影響病情，只願意讓他出庭作證一次。侯男供稱，自己之前是在夜市擺攤買小吃。「米米」部分，他辯稱，一見面就有跟男網友說自己就是「米米」本人，雙方是合意性交。