曾偷拍乳房 外科醫師藉故聽診摸胸再遭控性騷擾

乳房外科梁姓醫師2015年偷拍女病患遭判刑，去年轉往頭份任職，日前又以檢查肺部發炎為由，解開女患者內衣聽診碰觸胸部涉嫌性騷擾。衛生局今天表示，若查證屬實將依法送辦。

現年42歲的梁姓醫生，原本為台北醫學大學附設醫院乳房外科醫師，2015年被控以針孔錄影筆偷拍37名女患者乳房觸診過程，經法院審理依妨害秘密罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年，全案仍可上訴。不料，梁姓醫師去年轉往頭份為恭醫院任職，又傳出疑似性騷擾案件。

許姓女子指出，她的16歲女性友人21日突然胃痛前往為恭醫院掛急診，隔天辦理住院，24日在病房休息時，梁姓醫師獨自一人前往病房，聲稱透過X光片發現肺部有發炎症狀，要進行聽診，少女因手上正打著點滴，正在想要如何解開內衣，梁姓醫師竟動手幫她解開內衣鈕扣，還要少女把上衣拉到頸部，不但被看光光，醫師的手還碰觸到少女胸部，實在「太誇張」。

許女指出，少女第一時間完全遵照醫師囑咐做動作，但事後越想越奇怪，透過網路查詢，才發現梁醫師早就已經有不良前科，出院後的診斷書內容也完全沒有所謂肺部發炎的紀錄，為了避免有下個女性患者受害，因此向醫院提出申訴。

為恭醫院發言人沈建業今天受訪表示，接到病患投訴，立即調閱相關資料進行查證，發現過程與投訴內容「八九不離十」，經約談醫師後，即要求停止他所有醫療業務，下午將召開人評會，不排除最嚴厲處分予以解雇。

苗栗縣政府衛生局醫政科長張章裕指出，梁醫師非苗栗縣專責醫生，目前已派員前往醫院蒐集相關事證，未來如果查證屬實，將依醫療法相關規定送辦。