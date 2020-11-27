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彰化反年改人士吳萬固涉性侵少女 二審判5年9月

中央社 / 台中27日電

彰化「反年改」人士吳萬固，對2名少女以「玩身體接觸遊戲」之名，與其中少女發生性關係，另名少女雖拒絕，但被迫拍攝他與另名少女性行為，台中高分院判處5年9月，可上訴。

判決書中指出，吳萬固與妻子為彰化縣政府審查合格的寄養家庭，2018年2月，他向少女小君（化名）表示想玩「身體接觸遊戲」，事成後給新台幣1000元，小君應允，吳也要求另名少女小芳（化名），但小芳想起生父告誡自己不能出賣身體而拒絕。

2018年農曆春節期間，2少女隨同吳萬固返回老家，但因小君忘了攜帶內衣褲，吳駕車載著2少女返回住處，他趁機與小君發生性關係，又叫小芳以手機拍攝過程，事後給小君1000元，給小芳200元。

某天，小君將該事告訴友人，友人告訴社工，經社工回報縣府社會處，2少女的主責社工立刻將2人帶離吳萬固寄養家庭，並通報警方處理。

吳萬固辯稱，2少女在寄養期間，曾有多次偷竊紀錄，有告誡她們如果再犯會報警處理，2人懷恨在心，才有這些不實指控。

法官不採信，彰化地方法院依「兒童及少年性剝削防制條例」引誘使少年為有對價性交行為既遂罪及未遂罪，判刑5年9月，吳萬固不服上訴，台中高分院審理後認為原審妥適，駁回上訴，判處5年9月，全案可上訴。

寄養家庭 社工 偷竊

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